Švédští hokejisté porazili Kanadu, v semifinále OH jsou i Slováci

Peking - Švédští hokejisté zdolali ve čtvrtfinále olympijských her v Pekingu Kanadu 2:0 a v pátek je čekají v boji o finále obhájci zlatých medailí Rusové. Ti ve čtvrtfinálovém souboji soupeřů českého týmu ze skupiny porazili Dány 3:1. Slováci vyhráli nad USA 3:2 po nájezdech a o medaile si zahrají po 12 letech. Jejich soupeřem bude Finsko, které vyřadilo ve čtvrtfinále přemožitele českého týmu z předkola Švýcary po výhře 5:1.

Švédští hokejisté porazili Kanadu 2:0 a budou hrát v semifinále OH s Ruskem Švédští hokejisté zdolali ve čtvrtfinále olympijských her v Pekingu Kanadu 2:0 a v pátek je čekají v boji o finále obhájci zlatých medailí Rusové. Vítěznou branku vstřelil v čase 50:15 útočník Lucas Wallmark, který se s pěti góly dotáhnul v čele tabulky střelců na sedmnáctiletého Slováka Juraje Slafkovského. Při power play pojistil výhru Anton Lander. Gólman Lars Johansson udržel poprvé na turnaji čisté konto.

Kanaďané neobhájí medaili z Pchjongčchangu, kde v duelu o 3. místo porazili českou reprezentaci. Bez cenného kovu z olympiády budou poprvé od Turína v roce 2006, kde skončili sedmí. V roce 2010 ve Vancouveru i o čtyři roky později v Soči s hvězdami z NHL triumfovali. Švédové jsou od zisku svého druhého olympijského zlata v Turíně podruhé v semifinále, před osmi lety získali stříbro. Takticky hraný zápas dlouho nenabízel moc šancí. Už po 33 sekundách měli Švédové výhodu přesilové hry po McBainově faulu na Pudase, ale tým kouče Claudea Juliena se ubránil. Švédové odolali při Nordströmově trestu, při kterém si gólman Lars Johansson poradil se střelami Weala a Tambelliniho. Tomkins kryl Folinovu střelu a na druhé straně prověřil švédského gólmana Cracknell. V úvodu druhé části se Švédové bránili při Folinově trestu, při kterém pálil od modré čáry Noreau a šance měli Tambellini či O'Dell. Kanaďané odolali při vyloučení za špatné střídání. Ve 28. minutě si kanadský gólman poradil se zakončením Bromého. Neuspěl ani Holmberg. Na druhé straně zahrozil po Powerově přihrávce Ferraro. Z brejku se dostal do nebezpečného zakončení Lander, ale Tomkins zasáhl vyrážečkou. V 35. minutě při Wealově vyloučení sebral Švédům hned po čtyřech sekundách přesilovku Lander a bezbrankový stav se nezměnil. Skóre tuhého defenzivního souboje otevřel až v 51. minutě Wallmark, který z levého kruhu vystřelil a bránící Wotherspoon tečí hokejkou přizvedl puk, který zamířil do bližšího horního rohu branky mimo Tomkinsův dosah. Snaha Kanaďanů byla marná a 110 sekund před koncem pojistil výhru do prázdné branky Lander.

Slovensko zdolalo USA po nájezdech a po 12 letech je v semifinále OH

Slovenští hokejisté porazili ve čtvrtfinále olympijských her v Pekingu USA 3:2 po nájezdech a po 12 letech si zahrají o medaile. Američané obrátili skóre z 0:1 na 2:1 a byli blízko postupu do semifinále, v čase 59:16 ale vyrovnal Marek Hrivík. Prodloužení vítěze neurčilo, v nájezdech se jako jediný z devíti exekutorů prosadil Peter Cehlárik.

Soupeřem výběru trenéra Craiga Ramseyho bude Finsko. Semifinálové dvojice vznikají na základě pořadí postupujících týmů po skupinové fázi. Slováci v samostatné historii ještě olympijský kov nezískali. Nejblíže mu byli ve Vancouveru v roce 2010, ale v semifinále neuspěli s domácí Kanadou a v boji o bronz podlehli právě Finsku.

"Jsem hrdý na celý tým. Je to skvělá šance pro nás, turnaj pro nás ještě nekončí. Věřím, že zvládneme i další dva zápasy. Je to výborná šance ukázat světu, kdo jsme," řekl Cehlárik televizi RTVS. "Je to nepopsatelný pocit. Zápas byl na nervy, jsme strašně šťastní, že jsme to dali a že jsme vyhráli nad silnými USA. Klobou dolů před (brankářem) Patrikem Rybárem. Podal neskutečný výkon, podržel nás," uvedl bek Martin Marinčin.

Američané měli dva dny volna, jelikož základní skupinou prošli jako jediní z 12 týmů bez ztráty bodu a do čtvrtfinále postoupili přímo. Slováci naopak sehráli druhý zápas ve dvou dnech, kvůli třetímu místu ve skupině museli projít předkolem play off, v němž vyřadili obhájce stříbra Němce (4:0).

Slovenský tým ustál úvodní tlak USA a ve 12. minutě skóroval. Čerešňák přihrál od hrazení na Slafkovského, který z kruhu prostřelil brankáře Manna. Sedmnáctiletý útočník je s pěti góly nejlepším střelcem turnaje.

Američané vyrovnali v čase 19:14. Po rychlé kombinaci se Abruzzese objevil před Rybárem a překonal ho bekhendem mezi betony.

V 29. minutě z podobné pozice otočil skóre Hentges. Rybár pak zastavil Agostinovu střelu i jeho dorážku. Jinak prostřední dějství nabídlo minimum šancí.

Ve třetí části se výběru Spojených států amerických naskytla 82 sekund trvající přesilovka pět na tři, ale nevyužil ji. O chvíli později Beniers trefil tyčku stejně jako na druhé straně Slafkovský.

Více než minutu a půl před koncem zkusili Slováci hru bez brankáře a odměnou jim byl vyrovnávací gól. Mann neudržel Čajkovského nahození a kapitán Marek Hrivík z dorážky poslal duel do prodloužení. "Ten gól určitě patří mezi moje tři nejdůležitější v kariéře," uvedl Hrivík.

V prodloužení si oba celky vytvořily několik šancí, ale žádná z nich rozuzlení nepřinesla. V samém závěru se Knies dostal před Rybára, ale obránce Gernát mu nedovolil zakončit.

V nájezdech se neprosadil ani jeden z Američanů, naopak Cehlárik jako jediný ze čtyř slovenských hráčů skóroval. "Při rozcvičce jsem si vyzkoušel tuto kličku. Jsem rád, že mi vyšla," prohlásil Cehlárik. Ve slovenským výběru je devět hráčů z české extraligy a šest hráčů ročníku 1999 a mladších.

USA podruhé za sebou skončily na olympiádě ve čtvrtfinále. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu nestačily rovněž v nájezdech na Čechy.

Rusko může dál pomýšlet na obhajobu zlata, po bitvě zdolalo Dánsko

Hokejisté Ruska jsou v semifinále olympijského turnaje v Pekingu. Ve čtvrtfinálovém souboji soupeřů českého týmu ze skupiny porazili obhájci zlata z Pchjongčchangu Dány 3:1 a čeká je semifinále se Švédskem.

Vysoce favorizovaná sborná musela už ve skupině bojovat ve vzájemném klání o výhru (2:0) až do závěrečných sekund. Dnešní souboj Rusové dobře rozehráli a šli do vedení zásluhou gólu Vadima Šipačova ze začínající 14. minuty. Zkraje druhé části vyrovnal v přesilovce Frans Nielsen, ještě do přestávky ale odpověděl Nikita Něstěrov. V 56. minutě zpečetil postup Vjačeslav Vojnov.

"Byl to nervózní zápas," přiznal útočník vítězů Nikita Gusev. "Hráli jsme v první třetině dobře, ale nepodařilo se nám dát góly, čímž jsme si na sebe vytvořili tlak. Pak jsme přece jen skórovali a mohli hrát svou hru. Nejdůležitější ze všeho ale je, že jsme právě my tím týmem, který vyhrál a postupuje dál," dodal Gusev.

Rusové nechtěli ponechat nic náhodě a snažili se vypracovat si rozhodující náskok hned v úvodním dějství. Na střely mezi tyčky ho vyhráli drtivě 18:1, ale když už se dostali přes obětavě bojující Dány, stál jim v cestě výborně chytající Dahm. Strážce dánské branky měl i štěstí, když Galijev nezvládl v polovině třetiny zakončit do prázdné branky. Vše ale napravil o chvilku později Šipačov.

Od druhé části bylo ale dění na ledě přece jen o poznání vyrovnanější. Přispěl k tomu gól z končící 23. minuty, jímž potrestal už po 23 sekundách faul Plotnikova zkušený útočník Nielsen. Hokejista s bohatými zkušenostmi ze zámořské NHL uspěl z dorážky po závaru kolem branky Fedotova a vyrovnal. Rusové sice poté svoji přesilovku nevyužili, ale ve 35. minutě se za kruhem opřel do kotouče Něstěrov a trefil dokonale přesně pod horní tyčku.

Sborná sice znovu vedla, ke klidu ale měl favorit daleko. Dánové cítili šanci na překvapení a ve třetí dvacetiminutovce vyslali na ruskou branku 12 ran z celkových 18. Další dánskou hvězdu Boedkera ale vychytal Fedotov a vyrovnání nepřineslo ani přečíslení dvou na jednoho při oslabení, na jehož konci neuspěl proti ruskému brankáři Nielsen.

Obrovská příležitost byla patrně rozhodujícím okamžikem celého zápasu. Rusové totiž místo inkasované branky v dalším pokračování početní výhody přidali třetí gól, poté co ze středu hřiště nad kruhy zacílil přesně Vojnov a Dahm neměl přes clonící hráče před sebou šanci zasáhnout. Na poslední dvě minuty to ještě Seveřané zkusili se šesti hráči bez gólmana, ale Rusové už si postup sebrat nenechali.

"Věděli jsme, že když se nám povede dotáhnout tenhle zápas do prodloužení, tak tam už je pak možné úplně cokoliv, protože pro Rusy by bylo psychicky hodně těžké čelit tak zblízka hrozbě vyřazení. Na konci jsme tomu byli blízko, i proto je těžké tuhle prohru přijmout," litoval brankář Sebastian Dahm, jenž držel poražené nad vodou 37 zákroky.

"Odehráli jsme tady pět zápasů a v nich jsme do toho dali úplně všechno. Pokaždé jsme tvrdě odpracovali každé z těch utkání. Rozhodně nemáme zač se stydět a něčeho litovat. Věříme, že u nás v Dánsku máme zase díky tomu o něco více hokejových fanoušků, jimž naše výkony v souvislosti s touto hrou otevřely oči," prohlásil Frans Nielsen.

Přemožitelé českých hokejistů Švýcaři v Pekingu dohráli, podlehli Finům

Hokejisté Finska vyřadili ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pekingu přemožitele českého týmu z předkola Švýcary. Po výhře 5:1 mají Seveřané jistotu, že vylepší šesté místo z roku 2018 v Pchjongčchangu, kde rozhodl o jejich konci ve stejné fázi jediný inkasovaný gól v duelu s Kanadou. Švýcaři budou dál čekat na cenný kov z OH, který vybojovali naposledy v roce 1948 doma ve Svatém Mořici.

Finové, v jejichž sbírce olympijských medailí jsou dvě stříbra a čtyři bronzy, mohou dál snít sen o zlatu díky výborně zvládnuté první polovině zápasu. V první třetině se prosadili Miro Aaltonen a Mikko Lehtonen, ve 24. minutě zvýšil Marko Anttila. Švýcary vrátil ještě před druhou přestávkou do hry Andres Ambühl. Postup Finů ale potvrdili Iiro Pakarinen a Teemu Hartikainen. V semifinále se Finsko utká se Slovenskem.

Švýcaři začali den po vyřazení Čechů aktivně a několika střeleckými pokusy zahřáli gólmana Säteriho. Ten si ale bez větších potíží poradil a taktovku přebírali Finové. Anttila z ideální pozice mezi kruhy nenašel recept na překonání gólmana Berry, ale v deváté minutě přispěchal s nápravou Aaltonen a z dorážky pohodlně otevřel skóre. Herzog mohl vzápětí vyrovnat, místo toho ale udeřilo podruhé na opačné straně zásluhou Lehtonena. Už na 3:0 pak ve 24. minutě zvýšil Anttila. Švýcaři s hrozbou cesty domů výrazně zvýšili obrátky. Brzy po inkasovaném gólu nahradil Berru v brankovišti Genoni. Brzy se zapotil při šancích Nättinena a Aaltonena, pak už ale přišla povedená pasáž Švýcarů. Ambühl a Corvi zakončili ještě bez úspěchu, Ambühl si ale spravil chuť ve 38. minutě, kdy v přesilovce snížil. Víra Švýcarů v možný obrat tím ještě zesílila. Třetí část vyhráli na střely mezi tyčky 14:5, i celkově Finy přestříleli, Malgin zazvonil na brankovou konstrukci, jenže blíže na dostřel už se nedostali. V závěru sáhli ještě k dlouhé hře bez gólmana, čehož využili Pakarinen a Hartikainen a snadno přidali na výsledek postupová razítka.

Výsledky čtvrtfinále:

Švédsko - Kanada 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávka: 51. Wallmark, 59. Lander (Holmberg). Rozhodčí: Bruggeman (USA), Romasko (Rus.) - Hancock (USA), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 950.

Sestavy:

Švédsko: Lars Johansson - L. Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Linnus Johansson, J. de La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström. Trenér: Johan Garpenlöv.

Kanada: Tomkins - Power, M. Robinson, Wotherspoon, Noreau, Barberio, Demers, Ellis - McBain, E. Staal, McTavish - C. Knight, Tambellini, Weal - L. Ferraro, O'Dell, K. Johnson - Winnik, Cracknell, Desharnais - Ho-Sang. Trenér: Claude Julien.

USA - Slovensko 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Abruzzese (Beniers, Kampfer), 29. Hentges (Perbix, N. Smith) - 12. Slafkovský (Čerešňák, Regenda), 60. Hrivík (Čajkovský, L. Hudáček), rozhodující sam. nájezd Cehlárik. Proměněný nájezd: Cehlárik. Neproměněné nájezdy: Brisson, Farrell, Knies, N. Smith, Miele - L. Hudáček, Čajkovský, Krištof. Rozhodčí: Björk (Švéd.), Gofman (Rus.) - McCrank (Kan.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 1059.

Sestavy:

USA: Mann - Kampfer, Ness, Faber, Cooper, Warsofsky, Perbix, Helleson - O'Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - Hentges, N. Smith, Brisson - N. Shore. Trenér: David Quinn.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Rosandič, Marinčin, Kňažko, Gernát, Nemec - Cehlárik, Hrivík, Takáč - Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Daňo. Trenér: Craig Ramsay.

Rusko - Dánsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Šipačov (N. Gusev, J. Jakovlev), 35. N. Něstěrov (N. Gusev, Gricjuk), 56. Vojnov (Šipačov, Gricjuk) - 23. Nielsen (Bau, M. Lauridsen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Fraňo - Ondráček (oba ČR), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 727.

Sestavy:

Rusko: Fedotov - Nikišin, N. Něstěrov, Jelesin, J. Jakovlev, Vojnov, Tělegin, Šaripzjanov - Čibisov, Šipačov, Galijev - N. Gusev, V. A. Tkačov, Gricjuk - D. Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - M. Grigorenko, Andronov, Plotnikov - K. Semjonov. Trenér: Alexej Žamnov.

Dánsko: Dahm - Kristensen, O. Lauridsen, Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Nicholas Jensen, Bruggisser - Olesen, Nielsen, Boedker - Russell, Regin, Storm - Bau, Madsen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Aagaard - J. Jensen. Trenér: Heinz Ehlers.

Finsko - Švýcarsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. M. Aaltonen (Friman, Joonas Nättinen), 11. M. Lehtonen (Hietanen, S. Manninen), 24. Anttila (Björninen), 56. Pakarinen (V. Filppula, H. Pesonen), 57. Hartikainen - 38. Ambühl (Corvi, G. Haas). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Gouin (Kan.) - Hynek (ČR), Oliver (USA). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 948.

Sestavy:

Finsko: Säteri - Hietanen, M. Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, S. Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, V. Filppula, H. Pesonen - Komarov, Joonas Nättinen, M. Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Švýcarsko: Berra (24. Genoni) - Diaz, Mirco Müller, Y. Weber, Loeffel, Fora, Frick, Alatalo - Simion, G. Haas, Hofmann - Thürkauf, Ambühl, Corvi - Andrighetto, Malgin, F. Herzog - Mottet, Bertschy, S. Moser - D. Hollenstein. Trenér: Patrick Fischer.