Švédský Northvolt postaví v Německu gigatovárnu na baterie pro elektromobily

Berlín/Stockholm - Švédská společnost Northvolt investuje několik miliard eur do výstavby gigatovárny na výrobu baterií pro elektromobily v německém městě Heide. Závod má být schopen ročně vyrobit baterie zhruba pro jeden milion elektromobilů. Firma to dnes oznámila společně s německou vládou. Celková výše investice nebyla zveřejněna, uvedla agentura Reuters.

Spolková vláda a země Šlesvicko-Holštýnsko, ve které se bude závod nacházet, poskytnou firmě dotace na projekt. Ty bude muset schválit Evropská komise (EK). Pokud se tak stane, budou to první dotace poskytnuté Německem v rámci dočasného a krizového rámce Evropské unie vytvořeného na podporu ekologických průmyslových projektů v době, kdy se EU snaží poskytnout konkurenční nabídku k dotacím poskytovaným Spojenými státy.

Investice vytvoří přímo v závodě 3000 pracovních míst. Další tisíce míst vzniknou v okolním průmyslu a v sektoru služeb. Výstavba závodu by mohla začít letos a výroba v roce 2026.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že objem investice by se měl pohybovat od tří do pěti miliard eur (70,9 až 118,1 miliardy Kč). Státní podpora by pak mohla činit 400 milionů až 650 milionů eur. Podle německého ministerstva hospodářství o výši státní pomoci nebylo ještě rozhodnuto a pravděpodobně bude tvořena různými nástroji.

Northvolt, mezi jehož zákazníky patří německé automobilky Volkswagen a BMW, podepsal s vládou Šlesvicka-Holštýnska předběžnou smlouvu o výstavbě závodu na baterie v tomto regionu loni v březnu. Později firma uvedla, že vzhledem k výhodnějším dotacím a nižším nákladům na energii může upřednostnit expanzi v USA před Evropou. Mluvčí firmy dnes uvedl, že jednou z možností je zřízení dvou závodů současně.

Švédský výrobce baterií je zatím nejdále mezi několika málo evropskými hráči, kteří chtějí rozvinout místní bateriový průmysl. Velkou část plánované kapacity výroby baterií v Evropě zatím plánují asijští hráči. Ve čtvrtek thajská firma ProLogium oznámila, že svou první zahraniční továrnu na baterie postaví ve Francii.