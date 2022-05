Švédsku stojí v cestě za první medailí od roku 2018 obhájce zlata Kanada

Tampere/Helsinky - Těžkou překážku mají hokejisté Švédska v cestě za první medailí od obhajoby zlata na mistrovství světa v Kodani v roce 2018. V Tampere skončili ve skupině B druzí před českou reprezentací, přesto už ve čtvrtfinále musí poměřit síly s Kanadou. Úřadující šampioni se totiž v "áčku" v Helsinkách zařadili až za Švýcarsko a Německo. Domácí Finové usilující o čtvrtou finálovou účast z posledních čtyř velkých akcí vyzvou Slovensko a Švýcaři jako jediný neporažený celek turnaj poměří síly se Spojenými státy americkými.

Švédové z minulých šesti světových šampionátů chyběli v semifinále čtyřikrát. V roce 2015 vypadli v Ostravě s Ruskem (3:5), o sezonu později v Petrohradu podlehli s Kanadě (0:6). Spravili si chuť triumfy v roce 2017 v Kolíně nad Rýnem a Paříži a následně i v Kodani. Před třemi roky v Bratislavě je vyřadilo v Košicích Finsko (4:5 v prodloužení) a loni v Rize dokonce poprvé v historii ani do play off nepoustoupili.

Na medaili tým Johana Garpenlöva nedosáhl ani v únoru na olympijských hrách v Pekingu, kde skočil čtvrtý. I pro svého kouče chtějí hráči Tři korunek vybojovat v Tampere úspěch. Po turnaji se po třech letech v roli hlavního trenéra a předešlých třech v pozici asistenta s reprezentací rozloučí, nahradí jej dosavadní trenér Växjö Sam Hallam. "Je to opravdu skvělý chlap. Moc bychom si přáli s ním uspět," řekl útočník Carl Klingberg deníku Aftonbladet.

Kanada ale na MS nechyběla v semifinále od roku 2014. V letech 2015, 2016 a loni brala zlato, v letech 2017 a 2019 prohrála až ve finále a jen před čtyřmi roky skončila bez medaile. "Nezáleží na tom, co se odehrálo v základní skupině, my se díváme vpřed k bojům o medaile. Švédové mají kvalitní a bojovný tým s několika hráči z NHL. Bude to určitě skvělý zápas," řekl kanadský útočník Cole Sillinger webu IIHF.

Finové před domácím publikem budou chtít potvrdit, že jsou nejúspěšnějším týmem posledních let. V roce 2019 v Košicích a Bratislavě vyhráli MS, loni podlehli až ve finále Kanadě a v únoru v Pekingu dosáhli po koučem Jukkou Jalonenen i na historický triumf na olympijských hrách.

Do čtvrtfinále se Slovenskem jdou se třemi zápasy s čistým kontem v řadě. "Cítím se v dobré formě, ale čtvrtfinále je vždycky těžké. Je to jeden zápas, v které se rozhodne, jestli hrajete dál, nebo končíte," řekl finský kapitán Valtteri Filppula.

Slováci v Pekingu také dosáhli na historický úspěch v podobě bronzu a se svým mladým týmem se budou snažit Finy překvapit. "Půjdeme do toho s pokorou. Víme, co chceme udělat, abychom byli úspěšní. Jen to musíme ukázat také na ledě. Bude to velice těžký soupeř, ale my se chceme především soustředit na náš výkon," řekl deníku Pravda slovenský kapitán Tomáš Tatar, vicemistr světa z roku 2012.

Švýcaři ovládli základní skupinu bez porážky podobně jako v roce 2013 ve Stockholmu, kde potom získali stříbro. "Tehdy jsme vyhráli všechny zápasy s výjimkou finále (se Švédskem 1:5). Je cítit, že jsme parta i mimo led. Když jdeme na jídlo, je sranda. Užíváme si ty společné tři týdny tady a na ledě je to stejné," prohlásil gólman Reto Berra, který je vicemistrem světa i z roku 2018.

Aby mohli Švýcaři zopakovat své medailové úspěchy, musí nejdříve vyřadit Spojené státy americké, které obhajují bronz z Rigy. "Cílem ve skupině je dostat se do bojů o medaile a to se nám povedlo," komentoval čtvrté místo ve skupině americký útočník Austin Watson.

