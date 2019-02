Karlstad (Švédsko) - Švédskou rallye vede po první etapě finský pilot Teemu Suninen s fordem. Pouze s dvousekundovým odstupem za ním následuje pilot Toyoty Ott Tänak z Estonska, třetí Andreas Mikkelsen z Norska v hyundai zaostává o 17,8 sekundy. Úvodní etapu nedokončil mistr světa Sébastien Ogier z Francie, který po havárii v šesté rychlostní zkoušce uvízl s citroënem v příkopu ve sněhové závěji.

"Nic vážného to nebylo, ale nebyli tam žádní diváci (kteří by pomohli s vyproštěním vozu). Museli jsme si pro nějaké doběhnout snad kilometr," líčil Ogier. V sobotu by se měl do závodu vrátit s penalizací. "Ale s tímhle víkendem už toho moc nenaděláme," dodal vítěz úvodní Rallye Monte Carlo. Před nehodou se držel na sedmém místě, na jeho časech se podepsalo to, že byl prvním jezdcem na zasněžené a zledovatělé trati.

V posledním testu dne potkal podobný osud Jariho-Mattiho Latvalu z Finska a jezdec Toyoty musel opustit druhé místo. Vicemistr světa a obhájce prvenství Thierry Neuville z Belgie k čtvrtečnímu vítězství v zahajovací zkoušce další dílčí triumfy nepřidal a propadl se na sedmé místo s téměř minutovým mankem. Suninen stejně jako Tänak vyhrál dvě zkoušky, dva nejrychlejší časy zajel i celkově čtvrtý Brit Elfyn Evans s fordem.

Výsledky Švédské rallye - po 1. etapě:

1. Suninen, Salminen (Fin./Ford Fiesta) 1:11:05,3, 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -2,0, 3. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20) -17,8, 4. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta) -28,6, 5. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3) -42,0, 6. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20) -48,8.