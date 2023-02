Švédskou rallye vede překvapivě Breen, obhájce Rovanperä je pátý

Umea (Švédsko) - Sněhovou Švédskou rallye vede po první etapě překvapivě Craig Breen s vozem hyundai. Třiatřicetiletý irský jezdec útočí na své první vítězství v šampionátu WRC.

Breen byl nejrychlejší ve třech z dnešních sedmi erzet a vede o 2,6 sekundy před Estoncem Ottem Tänakem s fordem. Třetí je v dalším hyundai Fin Esapekka Lappi. "Tohle je jeden z mých nejlepších dnů v životě," řekl Breen.

Loňský vítěz Švédské rallye i celého MS Kalle Rovanperä dnes musel jako první čistit trať a je pátý s půlminutovým odstupem. "Je spousta sněhu a klouže to. Snažím se být co nejrychlejší, ale víc to nejde," řekl dvaadvacetiletý Fin s toyotou, jenž přesto vyhrál dvě rychlostní zkoušky.

Vítěz úvodní Rallye Monte Carlo Sébastien Ogier ve Švédsku nestartuje a zase se zapojí do šampionátu v březnu v Mexiku.

Devatenáctiletý český debutant v MS Filip Kohn nedokončil dnešní druhou rychlostní zkoušku, v níž šel se svým vozem Ford Fiesta Rally3 přes střechu.

Soutěž pokračuje v sobotu sedmi testy a vyvrcholí nedělními třemi.

Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Breen, Fulton (Ir./Hyundai) 57:05,5, 2. Tänak, Jarveoja (Est./Ford Puma) -2,6, 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20) -11,2, 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -26,5, 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -31,1, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -36,8.