Švédsko vypovědělo zpět do Turecka muže odsouzeného za členství v PKK

Ankara - Švédsko do Turecka vypovědělo odsouzeného člena Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara i Evropská unie považují za teroristickou organizaci. Informovala o tom dnes agentura Anadolu. Podle ní Mahmut Tat přiletěl do Turecka v pátek a dnes stane před soudem. Neshody Švédska a Turecka ohledně vydávání osob, které Ankara považuje za teroristy, letos zbrzdily proces vstupu skandinávské země do NATO.

Tat byl podle Anadolu v Turecku odsouzen za členství v PKK k trestu šesti let a deseti měsíců vězení. Tomu se snažil vyhnout tím, že v roce 2015 odcestoval do Švédska, kde podal žádost o azyl. Ta byla zamítnuta a Švédsko tureckého občana vypovědělo.

Právě otázka vydávání údajných teroristů je předmětem sporu mezi Švédskem a Tureckem. Ankara tvrdí, že jim Švédsko poskytuje azyl, mezi teroristy ale počítá například i členy hnutí duchovního Fethullaha Gülena, které EU za teroristickou organizaci nepovažuje. Turecko příslušníky Gülenova hnutí pronásleduje od neúspěšného pokusu o puč v roce 2016.

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO letos v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která začala v únoru. Vstup těchto severských zemí do aliance musí schválit všech jejích současných 30 členských zemí, z nichž to už 28 udělalo. Neučinilo tak zatím pouze Turecko a Maďarsko.