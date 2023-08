Švédsko posílí kontroly na hranicích kvůli pálení koránu, oznámil premiér

Stockholm - Švédsko posílí kontroly na hranicích, protože kvůli pálení koránu v zemi se zvýšila hrozba teroristických útoků. Opatření, o kterém rozhodne ve čtvrtek vláda, dnes oznámil premiér Ulf Kristersson, píše agentura DPA. Podle premiéra se Švédsko nachází kvůli možným útokům a válce na Ukrajině v nejobtížnější bezpečnostní situaci od konce druhé světové války.

Opatření, které schválí vláda, umožní policii zastavovat vozidla a provádět více kontrol na hranicích.

Kvůli pálení koránu se zvýšila bezpečnostní rizika. Premiér uvedl, že je v každodenním kontaktu s tajnými službami. Podle úřadů se zvýšilo nebezpečí teroristických útoků v zemi.

Kvůli zvýšené hrozbě útoků a válce na Ukrajině je podle premiéra Švédsko v nejkomplikovanější bezpečnostní situaci od konce druhé světové války.

Podle premiéra vláda zvažuje změnu zákona o veřejné bezpečnosti, která by umožnila policii zakázat pálení koránu, pokud by to ohrožovalo národní bezpečnost. Vláda plně podporuje svobodu slova, hájí však také švédské bezpečnostní zájmy, uvedl Kristersson.

Aktivisté ve Stockholmu v uplynulých týdnech spálili či pošlapali korán, tedy knihu, kterou muslimové považují za posvátnou. Naposledy se tak stalo v pondělí. Pálení koránu vzbuzuje protesty a kritiku v převážně muslimských zemích. V červenci několik stovek demonstrantů vniklo do areálu švédského velvyslanectví v Bagdádu a založili tam požár. V souvislosti s pálením knihy Irák vyhostil švédskou velvyslankyni.