Švédsko a Finsko v centrále NATO požádají o vstup do aliance

Brusel - Švédsko a Finsko dnes v centrále NATO v Bruselu požádají o přijetí do aliance. Obě skandinávské země, které dlouhá léta nejsou členy žádného vojenského uskupení, v posledních měsících svůj postoj změnily v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Stockholm i Helsinky splňují velkou část kritérií pro vstup do NATO a generální tajemník Jens Stoltenberg opakovaně řekl, že je aliance uvítá s "otevřenou náručí". Jejich vstup musí potvrdit všech 30 současných členů obranného společenstvím přičem Turecko dalo najevo, že má výhrady. Obě země podle Ankary drží ochrannou ruku nad skupinami, které turecké úřady označují za teroristické. Jde o Stranu kurdských pracujících (PKK) a další skupiny usilující o samostatný Kurdistán.

Podle diplomatických zdrojů agentury Reuters by schvalování vstupu Švédů a Finů do NATO mohlo trvat asi rok.

Velvyslanci obou skandinávských zemí setkají v osm hodin SELČ v centrále NATO v Bruselu s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem.

Rusko před následky rozšiřování aliance opakovaně varovalo. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že Moskva by vstup Švédska a Finska do vojenského bloku nevnímala jako bezprostřední hrozbu, Rusko by ale podle něj muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat svou vojenskou infrastrukturu. Stockholm opakovaně sdělil, že na svém území nechce jaderné zbraně ani trvalou základnu aliance.