Švédská média vyzdvihují po zápase s Českem střelce jediného gólu Quaisona

Švédský fotbalista Robin Quaison se raduje z gólu v semifinále play off o postup na MS. Vpravo český brankář Tomáš Vaclík. ČTK/AP/Jonas Ekstromer

Stockholm - Jako velkého hrdinu opěvují švédská média záložníka Robina Quaisona, který gólem v prodloužení rozhodl čtvrteční zápas s českými fotbalisty v semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Deník Expressen připomněl, že týž hráč pomohl Švédům také k postupu na loňské mistrovství Evropy.

Deník Aftonbladet konstatoval, že českému týmu chybělo 14 hráčů včetně hvězdného útočníka Patrika Schicka. "Utkání v základní době skončilo nerozhodně a večer v národní aréně u Stockholmu se změnil v nervózní drama. Nakonec ale přišel gól. Ve 110. minutě si Robin Quaison narazil s Alexanderem Isakem a změnil stav na 1:0. Sen modrožlutých tak žije dál," uvedl list. V úterý čeká švédskou reprezentaci duel s Polskem, který rozhodne o postupujícím na podzimní šampionát v Kataru.

List Expressen popsal čtvrteční zápas jako utkání plné obranných chyb, které nebylo příliš divácky pohledné. "Mužstvo, které má v útoku jedny z nejnadějnějších mladíků v Evropě, vystřelilo na bránu až v 79. minutě. A pak se zase nic nedělo. Jen málo hráčů ze sebe dokázalo dostat alespoň polovinu toho, co v nich je. A pokud by si měl divák vybrat mezi zápasy, které chce sledovat ještě půl hodiny navíc, určitě by si nevybral tento. Jiná možnost ale nebyla," napsal Expressen.

"A když už se ve švédském týmu nelze na nikoho spolehnout, je tady Robin Quaison. Byl to on, kdo posunul Švédsko na mistrovství Evropy, i když pak většinou začínal zápasy z lavičky," uvedl Expressen. Připomněl tak Quaisonovu úspěšnou střelu ze zápasu s Rumunskem z roku 2019, jímž si Švédsko po výhře 2:0 zajistilo účast na ME.

"Ve čtvrtek Quaison střídal, aby udržel naživu sen národního týmu o mistrovství světa. Zápas s Polskem nebude jednoduchý a se 120 minutami v nohou to bude ještě horší. Trenér Janne Andersson má hodně o čem přemýšlet. Protože to, co hráči ve čtvrtek předvedli na hřišti, stačit nebude," napsal Expressen.