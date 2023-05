Švédové v severském derby na Českých hrách porazili Finsko

Brno - Hokejisté Švédska porazili v posledním vystoupení na Českých hrách v Brně Finsko 4:3 v prodloužení. Švédové, kteří v sobotu podlehli českému týmu 3:4, dvakrát vedli, ale pak prohrávali 2:3 a zachraňovali zápas gólem v závěru, když v čase 56:08 vyrovnal v přesilovce Fabian Zetterlund. O triumfu vítězů celé série Euro Hockey Tour pak po 88 sekundách prodloužení rozhodl další útočník Pär Lindholm. Finové skončí na brněnském turnaji poslední.

Výběr Tre kronor otevřel skóre ve 13. minutě. Po kombinaci s Peterssonem zakončoval Lindholm, brankář Heljanko sice dokázal kotouč s obtížemi zastavit, ale Petersson ho našel pod jeho betonem a pak už měl při doklepnutí do prázdné branky snadný úkol. Švédové měli brzy nato možnost zvýšit v přesilovce, ale nevyužili ji.

Sami pak ve druhém dějství faulovali dvakrát v rychlém sledu, Lindberga následoval po minutě na trestnou lavici Sörensen a Finové v dvojnásobné početní výhodě trestali - po 36 sekundách vyrovnal Hartikainen. V 37. minutě se blýskl nádhernou akcí Raymond, na jejím konci naservíroval puk před takřka prázdnou branku Tömmernesovi a Švédové znovu vedli. Jen 25 sekund před sirénou ale znovu vyrovnal povedenou střelou přes obránce Suomela.

V úvodu třetí části fauloval Ruohomaa, ale po chybě Švédů udeřili v oslabení Finové a šli poprvé v utkání do vedení, když Oksanen po Anttilově střele zakončoval při dorážce do odkryté branky. S nápravou přispěchali Švédové necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby, když po přesilovkové souhře poslal zápas do prodloužení Zetterlund.

Nastavovalo se nakonec jen minutu a 28 sekund. K Lindholmovi se po souhře s Peterssonem vrátil s trochou štěstí puk do prostoru mezi kruhy a švédský útočník z dobré palebné pozice nezaváhal.

České hokejové hry v Brně, turnaj Euro Hockey Tour:

Švédsko - Finsko 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. A. Petersson (P. Lindholm), 37. Tömmernes (Raymond, O. Lindberg), 57. Zetterlund (O. Lindberg, Raymond), 62. P. Lindholm (A. Petersson) - 27. Hartikainen (Manninen, M. Lehtonen), 40. Suomela (Merelä), 43. Oksanen (Antilla). Rozhodčí: Šír, Pražák - Lederer, Zíka. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3152.

Švédsko: Wallstedt - Sandin, Tömmernes, Folin, A. Lindholm, J. Persson, Häman Aktell, L. Bengtsson - Raymond, O. Lindberg, Sörensen - A. Nylander, Rasmussen, Berggren - A. Petersson, P. Lindholm, L. Johansson - Zetterlund, J. de la Rose, Everberg - Brännström. Trenér: Hallam.

Finsko: Ch. Heljanko - Ohtamaa, M. Lehtonen, Kemiläinen, Riikola, Matinpalo, Koivisto, Pokka, Lindbohm - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Merelä, A. Suomela, Rajala - K. Kapanen, Ruohomaa, J. Sallinen - Anttila, Lammikko, Oksanen. Trenér: J. Jalonen.