Stockholm - Hokejisté domácího Švédska porazili v úvodním utkání turnaje Carlson Hockey Games ve Stockholmu Rusko 6:4. Seveřané rozhodli v průběhu druhé třetiny, kterou vyhráli 3:1. Tři body si v dresu vítězů připsal díky dvěma gólům a nahrávce Loui Eriksson, třemi nahrávkami se blýskl další útočník Elias Pettersson. Na zbytek posledního podniku série Euro Hockey Tour v sezoně se oba týmy přesunou do Brna, kde vyzvou v průběhu víkendu český tým.

V sestavě hostujících Rusů byl již král bodování základní části NHL Kučerov, chyběl naopak ostrostřelec Ovečkin. Sborná už po dvou minutách a 37 vteřinách prohrávala. K puku se před brankovištěm dostal Nygard a na jeho střelu neměl Vasilevskij šanci zareagovat. Oba týmy se pak ubránily v oslabení a na začátku 19. minuty vyrovnal z kruhu tvrdou bombou do horního růžku Markströmovy branky Jelesin.

Stejně dobře, jak se podařilo Seveřanům vstoupit do úvodní třetiny, načali také tu druhou. Už po 20 sekundách se faulem vysokou holí provinil Malkin a inkasoval trest na dvě plus dvě minuty. O dalších 37 vteřin později už Švédové znovu vedli, když Landerovu prudkou přihrávku do brankoviště usměrnil do branky Eriksson.

Druhou část oslabení sice dokázali Rusové ubránit bez úhony, jenže na začátku 24. minuty se po závaru před brankovištěm hostů prosadil zakončením pod horní tyč dorážející Krüger. Když i rozhodčí u videa potvrdil platnost jeho gólu, bylo to 3:1.

Hokejisté Tre kronor pak nevyužili další přesilovku a místo toho vrátil sbornou do hry krátce po polovině zápasu úspěšnou dorážkou Andronov. V 38. minutě však Grigorenko v oslabení vyhodil puk do hlediště a Švédové měli k dispozici 65 sekund přesilovky pět na tři, čehož využil Lindblom. Bratt ještě krátce před přestávkou dostal puk do ruské branky popáté, ale gól nebyl uznán kvůli hře vysokou holí.

Výrazná střelecká převaha úřadujících mistrů světa ve třetí dvacetiminutovce opadla, přesto zvýšil Eriksson po pěkné souhře v 47. minutě svým druhým zásahem jen pár vteřin po vypršení dalšího Malkinova trestu už na 5:2. Grigorenko zanedlouho sice snížil, blíže se už ale sborná nedotáhla.

V 58. minutě trefil prázdnou branku Mario Kempe, za hosty ještě zkorigoval Kučerov. Švédové se tak díky výhře nad vedoucím celkem seriálu EHT posunuli z posledního čtvrtého místa na druhé, na dno poslali Čechy.

Švédsko - Rusko 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Nygard (Bratt), 21. L. Eriksson (Lander, E. Pettersson), 24. Krüger (Bengtsson, Rasmussen), 39. Lindblom (Bratt, E. Pettersson), 47. L. Eriksson (Lander, E. Pettersson), 58. M. Kempe (L. Eriksson, Lander) - 19. Jelesin (N. Gusev, Malkin), 31. Andronov (S. Plotnikov, N. Gusev), 50. Grigorenko (Anisimov, Něstěrov), 60. Kučerov (Sergačov, Kaprizov). Rozhodčí: Heikkinen, Brännare (oba Fin.) - Malmqvist, Persson (oba Švéd.). Vyloučení: 3:9. Využití: 2:0. Diváci: 13.447.

Švédsko: Markström - A. Larsson, Ekman-Larsson, Hägg, E. Gustafsson, M. Pettersson, Holm, Svedberg - Nygard, E. Pettersson, Bratt - Wedin, A. Kempe, Lindblom - L. Eriksson, Lander, M. Kempe - Rasmussen, Krüger, Bengtsson. Trenér: Rikard Grönberg.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Zub, Chafizullin, Jelesin, Kiselevič, Blažijevskij - Kučerov, Malkin, N. Gusev - Kaprizov, Anisimov, Grigorenko - Dadonov, Kadějkin, Barabanov - S. Plotnikov, Andronov, Kovalčuk - I. Michejev. Trenér: Ilja Vorobjov.

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 10 5 2 0 3 36:23 19 2. Švédsko 10 4 0 2 4 27:33 14 3. Finsko 9 3 1 2 3 20:24 13 4. ČR 9 3 1 0 5 24:27 11