Švédové mají v nominaci na Karjalu devět nováčků

Stockholm - Devět nováčků zařadil do nominace na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách trenér švédských hokejistů Johan Garpenlöv. V kádru na první díl série Euro Hockey Tour má výhradně hráče z domácí nejvyšší soutěže a jednoho zástupce nižší Allsvenskan. Prvním soupeřem Švédů bude český tým.

Obránce Arvid Lundberg ze Skelleftey a útočník Gustav Rydahl z Färjestadu vypadli z nominace. Nahradili je bek Andreas Wingerli ze Skelleftey a v ofenzivě Gustav Backström z Örebra. Tým ještě doplnil zadák John Nyberg z Brynäs Gävle.

Třiadvacetiletý Wingerli a o dva roky starší Backström rozšířili počet debutantů ve čtyřiadvacetičlenném kádru trenéra Johana Garpenlöva na devět. Nováčky jsou také brankář Niklas Rubin s obráncem Mattiasem Norlinderem z Frölundy, další bek Adam Ollas Mattsson z Malmö a útočníci Jonatan Berggren s Jesperem Frödénem ze Skelleftey, Jonathan Dahlén z Timry a Pontus Holmberg z Växjö.

Žádný z nominovaných hráčů dosud nestartoval na velké mezinárodní akci. Pět hokejistů okusilo NHL; nejvíce zkušeností z nejlepší ligy světa má Lias Andersson z jönköpingského HV 71, který v uplynulých třech sezonách sehrál za New York Rangers 66 zápasů.

Jeho současný spoluhráč Anton Wedin má z minulého ročníku čtyři starty za Chicago a Jacob Nilsson z Färjestadu dva za stejný klub ze sezony 2018/19. Další útočník Max Friberg z Frölundy v letech 2014 a 2015 stihl šest zápasů za Anaheim, obránce Joel Persson v uplynulé sezoně sehrál 13 utkání za Edmonton.

Švédské kluby sice měly strach, aby nebyl turnaj pro jejich hráče riskantní, ale podle ředitele hokejových operací švédské federace Olofa Östbloma bude bezpečný. "Finsko odvedlo skvělou práci, aby infekci dostalo pod kontrolu," uvedl.

Členy švédského kádru čeká testování při srazu předtím, než příští týden v pondělí odletí z Arlandy speciálem do Helsinek. "Potom podstoupí všichni testy po příletu do Finska. Očekáváme, že výsledky budeme mít během tří až šesti hodin. Potom se teprve přesune do bubliny," popsal Östblom.

Švédové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 5. listopadu duelem s českou reprezentací od 13:30. O dva dny později nastoupí proti Rusku a v neděli v derby proti Finsku. Před návratem do klubů podstoupí hráči další testy. "Absolvují je v neděli v noci po návratu do Švédska a do pondělka do rána budou mít výsledky," dodal Östblom.

Nominace Švédska na turnaj Karjala v Helsinkách (5.-8. listopadu):

Brankáři: Samuel Ersson (Brynäs), Niklas Rubin,

obránci: Mattias Norlinder, Jesper Sellgren (všichni Frölunda), Niklas Hansson (Rögle), Arvid Lundberg (Skelleftea), Nils Lundkvist (Lulea), Adam Ollas Mattsson (Malmö), Joel Persson (Växjö),

útočníci: Michael Lindqvist, Jacob Nilsson, Gustav Rydahl (všichni Färjestad), Lias Andersson, Anton Wedin (oba HV 71), Jonatan Berggren, Jesper Frödén (oba Skelleftea), Leon Bristedt, Daniel Zaar (oba Rögle), Jonathan Dahlén (Timra), Max Friberg (Frölunda), Pontus Holmberg (Växjö), Linus Ölund (Brynäs), Emil Sylvegard (Malmö).