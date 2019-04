Stockholm - Třináct posil z NHL mají jistých do přípravy pro mistrovství světa na Slovensku hokejisté Švédska, kteří budou po triumfech na šampionátech z minulých dvou let útočit na zlatý hattrick. Nechybí mezi nimi brankář Henrik Lundqvist z New York Rangers, olympijský vítěz z roku 2006 z Turína a mistr světa z roku 2017 z Paříže a Kolína nad Rýnem.

I další akvizice z NHL už dosáhly ve švédské reprezentaci na velké úspěchy. Obránce Oliver Ekman-Larsson z Arizony byl u posledních dvou triumfů jak ve Francii a Německu, tak i na loňském mistrovství světa v Kodani. Před dvěma roky nechyběl ve zlatém týmu také útočník Marcus Krüger z Chicaga, který také s Blackhawks získal v letech 2013 a 2015 Stanleyův pohár.

Zlato z loňska mají také beci Adam Larsson z Edmontonu, Erik Gustafsson z Chicaga a útočníci Elias Pettersson z Vancouveru a Adrian Kempe z Los Angeles. Gólman Jacob Markström s útočníkem Louiem Erikssonem z Vancouveru se radovali z titulu už v roce 2013 na domácím šampionátu ve Stockholmu.

Debutovat na velké akci mohou zadáci Robert Hägg a Oskar Lindblom z Philadelphie a útočník Mario Kempe z Arizony a Jesper Bratt z New Jersey. Ten je jako jediný ze zámořských akvizic v nominaci na duely s Finskem v Euro Hockey Challenge, které Švédové sehrají ve čtvrtek v Kouvole a v pátek v Helsinkách.

Další hvězdy se zapojí později. Generálkou před šampionátem budou pro výběr Tří korunek Carlson Hockey Games ve Stockholmu a Brně. V závěrečném turnaji Euro Hockey Tour je čekají tradiční duely s Ruskem, Českem a Finskem. Švédové budou také v pátek 10. května prvním soupeřem českého týmu v základní skupině B na mistrovství světa v Bratislavě.