Švédové jsou na MS ve čtvrtfinále, Britové s Italy se zachránili

Bratislava/Košice - Hokejisté Švédska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa na Slovensku. V dramatickém utkání skupiny B v Bratislavě porazili Lotyšsko 5:4. Ještě napínavější duely přinesly v obou skupinách přímé bitvy o udržení, z nichž nakonec vyšli překvapivě vítězně hokejisté obou nováčků Velké Británie a Itálie. Sestupující Francii a Rakousko nahradí na MS příští rok ve Švýcarsku Bělorusko a Kazachstán.

Skupina A:

Britové otočili zápas s Francií a udrželi se, soupeř sestupuje

Hokejisté Velké Británie otočili ve svém posledním zápase na mistrovství světa v Košicích souboj s Francií ze stavu 0:3 a po vítězství 4:3 v prodloužení se udrželi mezi elitou. Francie naopak po dvanácti letech sestupuje, v nejvyšší kategorii hrála od roku 2008. Dramatické utkání rozhodl v čase 62:03 útočník Ben Davies.

"Pokud jste nás viděli hrát na turnaji, tak víte, že se nikdy nevzdáváme. A důvodem, proč se nám to podařilo, je, že jsme nepřestali věřit," řekl obránce Ben O'Connor, který se na obratu podílel třemi asistencemi.

"Věděli jsme, že (Francouzi) hráli včera večer a byli unavení. Pohyb byl na naší straně. A my jsme se snažili jít za naším snem. A víte co? Zasloužili jsme si to," radoval se O'Connor.

Do první šance se dostal již v první minutě Davies, samostatný nájezd na brankáře Hardyho ale zakončil nečekaně nepřesnou přihrávkou. Následně mohl otevřít skóre Fleury, obránce Billingsley ale stihl puk směřující do odkryté branky tělem zastavit.

Bezbrankový stav se změnil až ve 24. minutě, kdy našel Manavian přesnou přihrávkou Recha, který prostřelil Bownse. Pak byl vyloučen O'Connor a Francie první početní výhodu v zápase využila. První gól na turnaji si připsal Treille, který tečoval Chakiachviliho střelu. A to nebylo vše. Již o šest sekund později se podruhé v zápase a popáté v Košicích trefil Rech.

Britové ale ani za stavu 0:3 nerezignovali. Trenér Russell si vzal oddechový čas a jeho svěřencům se podařilo ještě ve druhé části zápas zdramatizovat. Nejprve snížil Dowd, jenž si poradil se samostatným nájezdem na Hardyho, a poté v čase 38:04 zadělal na drama čtvrtým gólem na šampionátu Hammond.

"Za stavu 0:3 jsme byli trochu frustrovaní, protože jsme cítili, že hrajeme dobře. Jen jsme potřebovali odstranit pár chyb. Víme, že máme tým, který je konkurenceschopný, takže jsme se snažili držet své hry a nakonec se nám to povedlo," podotkl Davies.

Ve 46. minutě se jeho spoluhráčům podařilo i vyrovnat. Farmer vybruslil od mantinelu před Hardyho a smazal tříbrankové manko. Oba celky mohly poté rozhodnout v početních výhodách, ale sestupujícího nakonec určilo až prodloužení. V něm měli nejprve dvě velké šance Francouzi, Bownse ale nepřekonali. A hrdinou se tak stal Davies, jenž využil skvělou přihrávku Jonathana Phillipse a rozhodl o tom, že si Britové i příští rok zahrají mezi elitou, kam se letos vrátili po 25 letech.

"Je to něco neuvěřitelného. Bownsy (brankář Bowns) předvedl několik neuvěřitelných zákroků a udržel nás v zápase. Jonno (Phillips) mi řekl, abych se předvedl. A kapitána musíte poslouchat. Navázal na sebe dva obránce a pak mi přihrál před branku," řekl Davies.

Zatímco Britové se po utkání radovali na ledové ploše, na Francouzích bylo vidět zklamání. "Cítím se hodně špatně. Musíme se pokusit v příštím roce dostat zpět, tohle je pro francouzský hokej špatně. Chtěli jsme se udržet, vedli jsme 3:0, ale najednou to bylo 3:3 a v prodloužení jsme prohráli. Takový hokej hrát nemůžeme...," litoval útočník Alexandre Texier.

Kanady v klidu přehrála Dánsko 5:0, rozhodla už v úvodu

Hokejisté Kanady porazili ve svém šestém zápase MS Dánsko 5:0 a posunuli se na druhé místo tabulky skupiny A. Favorit rozhodl o své výhře již v první třetině, kdy si rychle vypracoval tříbrankový náskok. Dvěma góly se na výhře podílel útočník Sam Reinhart. O čisté konto se podělili Carter Hart a Mackenzie Blackwood.

Kanaďané se poprvé prosadili již po 60 sekundách hry, kdy rychlý protiútok zakončil osamocený Dubois. Dánové měli ze soupeře viditelný respekt a v 7. minutě inkasoval brankář Galbraith podruhé. Postaral se o to přesnou střelou McCann. V 9. minutě chytře usměrnil Seversonovu střelu Marchessault a bylo rozhodnuto.

Zámořští hráči následně polevili, ale i tak měli zápas pevně ve své režii. Další dvě branky jim rozhodčí neuznali, neboť Cirelli zakončoval nohou a Manthově trefě předcházel faul. Ve 34. minutě se ale krásně v přesilovce prosadil Reinhart.

Dánové mohli duel zdramatizovat v početních výhodách, krátce hráli dokonce v pěti proti třem, Harta ale překonat nedokázali. Na přelomu druhé a třetí třetiny nevyužili dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu ani Kanaďané, dlouho je to ale mrzet nemuselo. Ve 45. minutě se o pátý gól postaral Reinhart.

Kanada nakonec podruhé na turnaji udržela čisté konto, Hart si však druhou nulu nepřipsal. V 51. minutě jej nahradil Blackwood, jenž dostal šanci poprvé na šampionátu.

Skupina B:

Švédové jsou ve čtvrtfinále, v dramatu porazili Lotyše 5:4

Švédsko se stalo posledním čtvrtfinalistou, v dramatickém utkání bratislavské skupiny B porazilo Lotyšsko 5:4. Právě Lotyši mohli ještě za určitých okolností Seveřany o postup do play off připravit a v úvodu třetí třetiny vedli 3:2, obhájci zlata ale výsledek otočili. Vítězný gól dal Dennis Rasmussen v čase 59:26 při hře Lotyšů bez gólmana. Hattrickem se v dresu poražených blýskl útočník Roberts Bukarts.

Dalším cílem Švédů nyní bude setrvat ve slovenské metropoli a nemuset za čtvrtfinálovým zápasem do Košic, o čemž se rozhodne v úterý, kdy hrají s dosud stoprocentním Ruskem. "Mají tady takřka All-Star tým. Vím, jak moc šikovní a dobří ti hráči jsou. Bude to těžký zápas, pro nás ale zároveň i příležitost zůstat tady a nejet do Košic," řekl obránce Mattias Ekholm.

Úvodní šance měli Ekman-Larsson a na druhé straně Balcers, jako první ale pohnul stavem až v polovině první třetiny Elias Pettersson, který parádní ranou využil přesilovku při vyloučení Batny. Vzápětí vychytal Blugerse výborným zákrokem Lundqvist.

Na další gól se čekalo až takřka do poloviny zápasu, kdy Roberts Bukarts načal svoji show a skvělou střelou v početní výhodě vyrovnal. Ekholm mohl vrátit vedení na stranu favorita, jenže Gudlevskis byl proti. Ve 34. minutě už ale uspěl Adrian Kempe. Vyrovnání měl na holi před druhou přestávkou Indrašis, Lundqvist ho ale vychytal.

Třetí dějství přineslo pořádné drama a také příval šesti gólů. Lotyši po 71 sekundách využili přesilovku, ale Švédové jim k tomu výrazně pomohli: Ekholm se snažil od brankoviště odpálit z otočky kotouč do bezpečí, jenže trefil dojíždějícího Louie Erikssona a puk skončil v prázdné brance. Za autora gólu byl označen Roberts Bukarts.

O dvě a půl minuty později dokonal obrat Jaks. Obhájcům zlata, kteří touží na Slovensku dovršit zlatý hattrick, v tu chvíli reálně hrozilo, že by také nemuseli mezi nejlepší osmičku proklouznout. O potřebný bod by bojovali v úterý proti dosud stoprocentnímu Rusku. Nakonec si ale vše uhráli již dnes.

Přesně po 49 minutách vyrovnal Lander. Za dalších 69 sekund dokonal další obrat Hörnqvist. "Myslím, že síla našeho týmu je právě v tom, že když jsme ve třetí třetině prohrávali, nijak jsme nepanikařili. Jen jsme prostě zůstali v klidu, odvedli svou práci a dali dva rychlé góly," řekl Ekholm.

Lotyši se ale nevzdali. V 57. minutě dovršil povedenou tečí hattrick Roberts Bukarts, jehož gól byl uznán až po kontrole na videu. Lotyši měli tři a půl minuty na rozhodující úder. Své šance ale nevyužili a při jejich power play rozhodl Rasmussen.

"Naším cílem bylo vítězství a zisk tří bodů. Tím bychom udrželi naživu naše šance na čtvrtfinále. Dali jsme do toho úplně všechno. Každé střídání a každou třetinu jsme bojovali o svou šanci. Jsem na kluky z tohoto týmu ohromně hrdý. Je jen škoda, že nám to nevyšlo na postup," litoval kapitán Lotyšů Lauris Darzinš.

Rakousko prohrálo s Itálií a sestoupilo z elitní kategorie

Hokejisté Rakouska prohráli v Bratislavě v přímém souboji o udržení s nováčkem Itálií 3:4 po samostatných nájezdech a po dvou letech opouštějí elitní kategorii. V souboji dvou celků, které až v posledním vystoupení na turnaji poprvé bodovaly, o tom rozhodl v sedmé sérii nájezdů obránce Sean McMonagle.

Italové, kteří v dosavadních šesti zápasech dali jediný gól, se ujali v polovině úvodní třetiny vedení. Bardaro se zbavil kličkou Heinricha a z pozice mezi kruhy prostřelil Kickerta na lapačku. Za 86 sekund vyrovnal Ganahl, který překonal Bernarda bekhendovým pokusem z dorážky po střele Unterwegera.

Stav otočil v 17. minutě Michael Raffl. Útočník Philadelphie byl sice tísněn, ale dokázal blafákem do forhendu zakončit vedle pravého betonu italského gólmana. Vzápětí po individuální akci udělal kličku i Bernardovi Rauchenwald, ale bekhendem minul.

Ve druhé třetině nejdříve zahrozil Thomas Raffl a Italové odpověděli zásluhou McMonagleho. V 35. minutě po akci Miceliho z mezikruží vyrovnal Simon Kostner. Italové se 63 sekund před koncem druhé části ujali vedení. Rosa v rohu vybojoval puk, vybruslil na pravý kruh a Kickert nestihl levou rukou puk vytěsnit.

Po 105 vteřinách Rakušané ztrátu smazali. Michaela Raffla neubránil bez hokejky Simon Kostner a útočník Flyers si díky úspěšnému bekhendovému blafáku připsal druhý gól na turnaji.

Další šance na obou stranách změnu stavu nepřinesly. Největší možnost měl v druhé minutě nastavení Komarek, ale bekhendový blafák nedokázat dotáhnout do odkryté branky. V nájezdech se za Rakousko prosadili jen Komarek a Rauchenwald, za Italy skórovali Miceli, Rosa a McMonagle.

Skupina A (Košice):

Francie - Velká Británie 3:4 v prodl. (0:0, 3:2, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Rech (Manavian, T. Bozon), 28. Treille (Chakiachvili, Texier), 28. Rech (Claireaux) - 35. Dowd (O'Connor), 39. Hammond (O'Connor, D. Phillips), 46. Farmer (D. Phillips, O'Connor), 63. Davies (J. Phillips). Rozhodčí: Staňo (SR), Kaukokari (Fin.) - Kaderli (Švýc.), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 7440.

Francie: Hardy - Hecquefeuille, Gallet, Janil, Manavian, Chakiachvili, Thiry, Dame-Malka - Rech, Claireaux, T. Bozon - Fleury, Guttig, Texier - Bertrand, Valier, Treille - Berthon, Ritz, LeClerc - Perret. Trenér: Philippe Bozon.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Lee, O'Connor, D. Phillips, Ehrhardt, Mosey, Billingsley - Betteridge, Davies, Lake - Dowd, Hammond, Farmer - Shields, Perlini, Kirk - J. Phillips, Myers, Lachowicz. Trenér: Peter Russell.

Kanada - Dánsko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Dubois (Marchessault, Stone), 7. McCann (Turris), 9. Marchessault (Severson, Stone), 34. Reinhart (Couturier, Chabot), 45. Reinhart (Myers, Cirelli). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Schukies (Něm.) - Dalton (Brit.), Hancock (USA). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4665.

Kanada: Hart (51. Blackwood) - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Theodore, Fabbro, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Henrique - Bertuzzi. Trenér: Alain Vigneault.

Dánsko: Galbraith - M. Lauridsen, O. Lauridsen, S. Lassen, Jensen Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, Bruggisser - Patrick Russell, Regin, Boedker - Storm, J. Jensen, Nicklas Jensen - From, Madsen, Bau - Olesen, Jakobsen, Poulsen - Meyer. Trenér: Heinz Ehlers.

Tabulka:

1. Finsko 6 5 0 1 0 20:7 16 2. Kanada 6 5 0 0 1 33:11 15 3. USA 6 4 1 0 1 27:12 14 4. Německo 6 4 0 0 2 14:16 12 5. Slovensko 6 3 0 0 3 26:18 9 6. Dánsko 6 1 1 0 4 17:21 5 7. Velká Británie 7 0 1 0 6 9:41 2 8. Francie 7 0 0 2 5 14:34 2

Pozn.: o umístění Velké Británie a Francie rozhoduje vzájemný zápas.

Skupina B (Bratislava):

Švédsko - Lotyšsko 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 11. E. Pettersson (Landeskog, E. Lindholm), 34. A. Kempe (W. Nylander, J. Klingberg), 49. Lander (A. Kempe), 51. Hörnqvist (Ekholm, W. Nylander), 60. Rasmussen - 30. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts, Freibergs), 42. Roberts Bukarts, 44. Jaks (Rihards Bukarts, Darzinš), 57. Roberts Bukarts (Indrašis, Sotnieks). Rozhodčí: Rantala (Fin.), Romasko (Rus.) - Jensen (Dán.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 9085.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, Ekholm, M. Pettersson, E. Gustafsson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander, Wennberg - E. Lindholm, Landeskog, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - O. Lindblom, Krüger, Rasmussen - Bratt. Trenér: Rikard Grönborg.

Lotyšsko: Gudlevskis (58:07-58:32 Merzlikins) - Cibulskis, Freibergs, A. Kulda, Sotnieks, Balinskis, Jaks, Zile - Darzinš, Indrašis, Roberts Bukarts - Balcers, Keninš, Blugers - Meija, Rihards Bukarts, Batna - Dzierkals, Gegeris, Bičevskis - Marenis. Trenér: Bob Hartley.

Rakousko - Itálie 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Ganahl (Unterweger), 17. M. Raffl (F. Hofer, Unterweger), 42. M. Raffl (F. Hofer) - 10. Bardaro (Trivellato), 35. S. Kostner (Miceli), 39. Rosa (Ramoser), rozhodující sam. nájezd McMonagle. Rozhodčí: Hribik (ČR), Tufts (USA) - Lazarev (Rus.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9085.

Rakousko: Kickert - Heinrich, Pallestrang, Unterweger, Schumnig, Schlacher, Strong, Peter - P. Schneider, Herburger, T. Raffl - F. Hofer, M. Raffl, Komarek - Zwerger, Rauchenwald, Haudum - Ganahl, Hundertpfund, Obrist. Trenéři: Roger Bader, Alexander Mellitzer, Markus Peintner.

Itálie: Andreas Bernard - Trivellato, A. Hofer, McMonagle, Helfer, L. Zanatta, Tauferer, Marchetti - Gander, Andergassen, Traversa - Miceli, S. Kostner, Bardaro - Insam, Rosa, Ramoser - Deluca, Lambacher, Hochkofler. Trenér: Clayton Beddoes.

Tabulka:

1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18 2. ČR 6 5 0 0 1 34:10 15 3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15 4. Švýcarsko 6 4 0 0 2 23:9 12 5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6 6. Norsko 6 2 0 0 4 18:29 6 7. Itálie 7 0 1 0 6 5:48 2 8. Rakousko 7 0 0 1 6 9:40 1