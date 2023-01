Švédka Anderssonová vyhrála závod SP na 20 km, Razýmová doběhla čtrnáctá

Les Rousses (Francie) - Švédská běžkyně na lyžích Ebba Anderssonová suverénně vyhrála závod Světového poháru na 20 kilometrů klasicky s hromadným startem v Les Rousses. Kateřina Razýmová obsadila ve Francii 14. místo, Kateřina Janatová doběhla o dvě příčky za ní. Závod mužů na stejné trati se stal po sprinterském závěru kořistí Nora Johannese Hösflota Klaeba, který si upevnil vedení v celkovém pořadí seriálu.

Anderssonová vyhrála díky zrychlení v závěrečných pěti kilometrech před Kerttu Niskanenovou. Finku, která s ní jako jediná dlouho držela krok, porazila o 22,1 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1:20,4 minuty Astrid Oeyre Slindová z Norska.

Razýmová, která se vrátila mezi elitu po červnovém porodu dcery, ztratila na vítězku 2:58,2 minuty. Její výkon ovlivnila kolize se soupeřkou hned v prvním stoupání. "První tři kola pro mě byly především o dojíždění této ztráty ze startu, což mě mrzí. Chtělo by to určitě více šikovnosti z mé strany," připustila Razýmová na svazovém webu. "Potom jsem v dalších třech kolech jela takovou stíhačku, jelo se mi dobře a myslím si, že výkon byl dobrý. Čtrnácté místo s ohledem na průběh beru, závod byl extrémně těžký, byl hodně ovlivněn stoupáním hned po startu, bylo těžké se chytit nějaké skupiny," popsala.

Janatová, jež si v pátečním závodě na poloviční trati vyrovnala 13. místem osobní maximu v SP, zaostala o 3:15,8. Šestnáctá příčka ji potěšila a vděčila za ni i servisu. "Na to, jak těžký to byl závod, bylo dlouhé a těžké stoupání, které jsme jely vlastně šestkrát, tak lyže se opravdu povedly. Bylo hodně obtížné najít správný vosk na to, aby nám to v kopci nepodkluzovalo a zároveň, aby to pak při sjezdu jelo rychle," uvedla Janatová.

Klaebo ve finiši vyhrál o 1,2 sekundy před Finem Iivem Niskanenem, Švéd William Poromaa byl o další desetinu třetí. Norský reprezentant si připsal 13. vítězství v sezoně a před krajanem Paalem Golbergem, který byl dnes šestý, zvýšil náskok v průběžném hodnocení SP na 122 bodů.

Jediný český reprezentant na startu Adam Fellner závod nedokončil.

SP v běhu na lyžích v Les Rousses (Francie) - 20 km klasicky s hromadným startem:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 49:29,1 min., 2. Niskanen (Fin.) -1,2, 3. Poromaa (Švéd.) -1,3, 4. Tönseth -4,3, 5. Röthe -4,9, 6. Golberg (všichni Nor.) -18,4, ...Fellner (ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Klaebo 1706, 2. Golberg 1584, 3. Pellegrino (It.) 1178, 4. Holund (Nor.) 1004, 5. Tönseth 909, 6. Krüger (Nor.) 878, ...9. Novák 790, 58. Černý 200, 88. Šeller (všichni ČR) 116, 112. Fellner 53.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 55:37,2, 2. Niskanenová (Fin.) -22,1, 3. Slindová -1:20,4, 4. Östbergová (obě Nor.) -1:24,6, 5. Ribomová -2:07,2, 6. Sundlingová (obě Švéd.) -2:08,1, ...14. Razýmová -2:58,2, 16. Janatová (obě ČR) -3:15,8.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1447, 2. Niskanenová 1245, 3. Digginsová (USA) 1176, 4. Karlssonová (Švéd.) 1160, 5. Brennanová (USA) 1127, 6. Hennigová (Něm.) 992, ...26. Janatová 511, 36. Razýmová 314, 46. Beranová 273, 88. Antošová 72, 112. P. Nováková 25, 135. A. Nováková (všechny ČR) 6.