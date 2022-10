Svědík: Co do individualit a zkušeností je na tom Nice z našich soupeřů nejlíp

Uherské Hradiště - Podle trenéra Martina Svědíka jsou na tom fotbalisté Nice ze vše tří soupeřů Slovácka ve skupině Evropské konferenční ligy nejlépe co do individuální kvality a zkušeností. Myslí si, že výsledky a aktuální forma "Orlů", kteří jsou ve francouzské lize až třináctí, můžou být ošidné, jelikož evropské poháry jsou o něčem jiném.

Tým z Uherského Hradiště v úvodních dvou duelech hlavní fáze Konferenční ligy remizoval doma s Partizanem Bělehrad 3:3 a v Kolíně nad Rýnem prohrál 2:4. Nice s oběma soupeři uhrálo nerozhodný výsledek 1:1. Slovácko se s celkem z Azurového pobřeží utká ve čtvrtečním 3. kole.

"Soupeř bude určitě stejný v kvalitě. Všichni tři soupeři mají obrovskou kvalitu. U Nice bych vypíchl individuální kvalitu a zkušenosti z jiných evropských lig nebo z reprezentací, které mají někteří hráči za sebou. Individuální kvalita soupeře je obrovská. Co se týká individuální kvality a zkušeností, jsou na tom z našich soupeřů nejlíp," řekl Svědík na tiskové konferenci.

"Individuální výkony hráčů jsou velmi dobré, my to zase máme založené na týmovém výkonu, budeme v domácím prostředí. To jsou zase naše zbraně," uvedl osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Svěřenci trenéra Luciena Favreho prohráli v generálce na hřišti obhájce francouzského titulu Paris St. Germain 1:2, nevyhráli tři soutěžní zápasy po sobě a pět z posledních šesti. Pátý celek minulé sezony francouzské ligy dělí pouze bod od první sestupové pozice.

"Forma a výsledky ve francouzské lize můžou být zrádné, ale evropská soutěž je něco jiného. Každý zápas je hlavně v tomhle jiný. Co se týče jejich výkonnosti, vůbec bych to nebral v potaz," konstatoval Svědík.

"Každé mužstvo má vždycky problémy. Zase je vidět, že moc gólů nedostávají, až na domácí porážku 0:3 s Marseille. Co se týče útočné fáze, tam to může být otázka sehranosti a toho, jak si hráči na sebe zvyknou. Pořád je ale v útočné fázi kvalita ve hře jeden na jednoho, u prvního doteku nebo zakončení," uvedl někdejší hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Ligue 1 uznává. "Mám spíš radši anglický a německý fotbal, ale Francie je taky velmi kvalitní liga se spoustou kvalitních hráčů. Patří do top pěti lig, z nichž si nelze vybírat a kde jsou soupeři velmi kvalitní," podotkl Svědík.

Cítí, že jeho mužstvo s přibývajícími duely získává při premiéře ve skupině evropských pohárů čím dál víc zkušeností. "Načetlo se to i zápasy (v předkolech) s Fenerbahce a AIK. Zápasů je dost, hráč vědí, co je čeká. V tomhle nevidím žádný problém," poznamenal bývalý kouč Ostravy, Mladé Boleslavi či Jihlavy.