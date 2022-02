Svědek proti Rittigovi vysoudil 609.000 Kč za své nezákonné trestní stíhání

Praha - Soud pravomocně přiznal Vladimíru Sittovi mladšímu dalších 609.000 korun za nemajetkovou újmu způsobenou stíháním v kauze údajného tunelování papírny Neograph. Muž, který upozornil na podezření kolem výroby jízdenek pro pražský dopravní podnik, žádal od státu celkem 1,8 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti mu z této částky už dříve dobrovolně vyplatilo 70.000 Kč. Své nezákonné stíhání Sitta označoval za mstu lidí kolem lobbisty Iva Rittiga.

Někdejší obchodní ředitel Neographu Sitta byl stíhaný za to, že zneužil interní informace z papírny, aby na její úkor získal prospěch. Pražský městský soud ho původně shledal vinným, vrchní soud ho ale v říjnu 2018 pravomocně osvobodil, přičemž tehdy ostře zkritizoval dozorující státní zástupkyni Dagmar Máchovou i policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila za jejich pravděpodobnou podjatost.

Obvodní soud loni uznal celý Sittův požadavek na odškodné za nemajetkovou újmu, tedy 1,8 milionu korun. "S ohledem na stávající rozhodovací praxi se tato částka odvolacímu soudu nejeví přiměřenou," konstatovala však dnes soudkyně pražského městského soudu Lenka Marynková. Odvolací senát nyní újmu vyčíslil na 7000 Kč za každý měsíc mužova trestního stíhání, jež trvalo přes osm let.

Dnes přiznanou částku Marynková označila za "značně vysokou". V případech srovnatelných délkou stíhání, dopadem i hrozící trestní sazbou dostali podle ní jiní nezákonně obvinění lidé zhruba 4500 až 6000 korun za měsíc stíhání. V té souvislosti poukázala soudkyně na to, že obvinění zasáhlo nejen do Sittovy osobní a profesní sféry, ale závažně také do jeho rodinného života - sedm let odkládal početí druhého potomka.

“Rozhodnutí soudu respektuji. Pro mě je nejdůležitější to, že soud konstatoval, že vůči mně došlo k nezákonnému jednání ze strany orgánů činných v trestním řízení. To je klíčové pro to, abych očistil svoje jméno,” řekl Sitta novinářům. Pro ČTK dodal, že po zkušenosti, kterou udělal, už by podezření na nezákonné jednání zřejmě neoznámil. "Nevím, jak mám v tomhle státě vychovávat své děti," podotkl.

Jeho právník Petr Kočí u soudu připomněl, že lobbista Rittig v zachycených odposleších často zmiňoval "Nevťu", podle Kočího tedy policejního vyšetřovatele Nevtípila. "Představme si, jaká byla frustrace a bezmoc žalobce (Sitty), když tohle všechno věděl a oni podávali obžalobu, nepravomocně ho odsoudili a až Vrchní soud v Praze se ho zastal a obžaloby ho zprostil," podotkl.

Poznamenal také, že justici česká v dohledné době rozhodování o odškodném za nezákonné stíhání exministryně obrany Vlasty Parkanové, generála Vladimíra Halenky či znalce z kauzy OKD Rudolfa Douchy. "Nalézací soudy budou muset opustit bezpečné vody a přiznávat částky, které budou schopné odškodnit rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena," uvedl advokát.

Sitta se soudí se státem ještě o ušlý zisk za šestiletý zákaz znalecké činnosti, škodu vyčíslil na 1,2 milionu korun. Obvodní soud by se měl touto žalobou zabývat příští týden. V minulosti se Sitta domohl náhrady peněz, které vynaložil na obhajobu. ČTK řekl, že uspěl také v ochranoosobnostních sporech souvisejících s některými novinovými články.

Obžalobě původně čelil i Sittův otec. Státní zástupkyně Máchová mu zabavila majetek, a znemožnila mu tak rozhodovat o budoucnosti firmy Neograph, kterou založil a kterou pak převzali jiní lidé.

V jízdenkové kauze byli otec a syn Sittové klíčovými svědky obžaloby. Státní zástupce tvrdil, že dopravní podnik byl prostřednictvím Neographu tunelovaný. Papírna totiž 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky odváděla karibské firmě Rittigova obchodního partnera. Odvolací soud však všechny obžalované pravomocně zprostil viny, která se podle něj nepodařila prokázat. Znalci totiž nedokázali vyčíslit tzv. obvyklou cenu jízdenek a nepodařilo se vyvrátit ani tvrzení manažerů, že odváděná částka byla provizí za zprostředkování zakázky.