Svědek: Energoaqua odebrala v roce 2020 asi 140 kontejnerů s kyanidovou vodou

Vsetín - Společnost Liss, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, dodala do firmy Energoaqua v roce 2020 k vyčištění zhruba 140 kontejnerů odpadní vody s obsahem kyanidů. U vsetínského okresního soudu, který projednává otravu řeky Bečvy z 20. září 2020, to dnes uvedl svědek Robert Lovecký, místopředseda správní rady podniku Liss. Takzvané IBC kontejnery mají objem 1000 litrů. Společnost Energoaqua je kvůli havárii obžalovaná, spolu s ní i její ředitel Oldřich Havelka.

Podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu v kauze odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Na základě smluv dodával Liss do firmy Energoaqua vody s obsahem kyanidů dlouhodobě. Koncentrace kyanidů se v ní podle Loveckého pohybovala od 200 do 1000 miligramů na litr. "Koncentraci kyanidů jsme měřili, ale málo. Byl to zajetý provoz, pořád běžel stejným způsobem. Ty koncentrace se neměnily," řekl Lovecký.

Technolog společnosti Liss Vít Kašpárek řekl, že při plné výrobě směřoval z podniku do firmy Energoaqua přibližně jeden takzvaný IBC kontejner s kyanidovou vodou denně. Také on potvrdil, že z namátkových rozborů, které Liss dělal, vyplývá, že maximální koncentrace celkových kyanidů ve vodě činila jeden gram na litr. "V roce 2019, kdy jsme jeli na plné obrátky, jsme měli spotřebu okolo 350 kilogramů kyanidu draselného za rok. V roce 2020 to bylo mnohem nižší, protože tam nás omezil covid. Bylo to odhadem 100 až 150 kilogramů," řekl Kašpárek.

Několik týdnů po havárii na Bečvě vypověděla Energoaqua společnosti Liss smlouvu na odběr kyanidových vod. "Poslední závoz byl myslím na konci listopadu 2020, možná ještě jedno IBC šlo v prosinci. Energoaqua přestala brát, tvrdila, že se musí udělat revize na jímky," uvedl Kašpárek. "Svým způsobem to chápu, hysterie byla velká," řekl k vypovězení smlouvy Lovecký. Nyní si podle něj Liss vody s obsahem kyanidů čistí ve vlastní zrekonstruované čističce. Šestý jednací den hlavního líčení bude dnes po poledni pokračovat výpovědí dalšího svědka.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.