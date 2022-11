Své debutové album představí herec Vladimír Javorský na prosincových koncertech

Praha - Vladimír Javorský známý především jako filmový a divadelní herec vydal debutové album Ještě je s vlastními, šansonově laděnými písněmi. Na albu zpívá a hraje na kytaru, produkční a aranžérské práce se s lidovými flétnami, klarinetem, malým cimbálem a zpěvem ujal Marian Friedl. "Z popěvků pasáčka vepřů se díky Marianovi Friedlovi a skvělé kapele staly písničky," konstatoval Javorský.

Svoji tvorbu obsahující prvky šansonu, jazzu, klasické hudby, folku, lidové hudby východní Moravy a Slezska či world music představí Javorský do konce roku na několika koncertech. První se uskuteční 2. prosince v ostravském klubu Parník.

Na CD dále účinkují Friedlovi dlouholetí spoluhráči Petra Jelénková (zpěv), Štěpán Flagar (klavír), Martin Kocián (kontrabas), Michal Wierzgoń (bicí). "Bude se samozřejmě jednat o koncerty písniček z té desky a zahraje se mnou kapela, se kterou jsme desku nahráli. Na každém vystoupení bude nějaký kmotr. V Ostravě to bude Jiří Sedláček, v Brně Miloš Štědroň a v Praze Jaroslav Svoboda s Miroslavem Kemelem a výtvarníci Matěj Forman a Zuzana Vojtová, která dělala grafickou podobu alba. V Rožnově pod Radhoštěm budou mít kluci z kapely svého hosta, o to to bude bohatší," řekl ČTK Javorský.

Javorský, který se narodil 2. května 1962, je u diváků zapsán svou nezaměnitelnou vizáží i nenapodobitelným stylem. Kromě divadla se výrazně prosadil i u filmu a v televizi. Poprvé se proslavil jako nesmělý vojín Kyslík z normalizačního seriálu Chlapci a chlapi. Hrál například v seriálech Vlak dětství a naděje, Bylo nás pět, Poste restante, Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, Já, Mattoni či Bohéma, kde zaujal svým ztvárněním komika Vlasty Buriana.

Výrazné role ztvárnil i ve filmech. V Černých baronech byl nezapomenutelným vojínem Jasánkem, mezi jeho další snímky patří Nejasná zpráva o konci světa, Báječná léta pod psa, Ene Bene, Kousek nebe, U mě dobrý, Skleněný pokoj nebo Betlémské světlo. V roce 2012 obdržel Českého lva za roli životního ztroskotance z dramatu Poupata. Nominován byl i za role ve snímcích Báječná léta pod psa a Milada.

Javorský si vedle filmu a divadla publikum získává i na hudební scéně. Ať už sólovými výstupy s kytarou či ukulele v rukou, nebo jako spoluhráč Miroslava Kemela na jeho koncertech a albech. Loni sckolegou z Národního divadla Igorem Orozovičem v písni Hippokratova armáda poděkoval lékařům a zdravotním sestrám za jejich nasazení v boji proti koronaviru. Ke skladbě vznikl klip s desítkami osobností české kultury.