Svazy v cestovním ruchu v ČR se bojí ztráty až desítek tisíc míst

Praha - Ztráty až desítek tisíc pracovních míst a více než 100 miliard korun se obávají při delším trvání opatření kvůli novému koronaviru firmy a organizace v cestovním ruchu v Česku. Žádají proto stát o rozšíření bezúročných půjček pro podnikatele, daňové úlevy nebo spolufinancování mezd. V tiskovém prohlášení to oznámilo Fórum cestovního ruchu ČR, které sdružuje mimo jiné asociace a svazy cestovních kanceláří, lázní, kempů, bazénů a saun či turistů. Stát už firmám slíbil půjčky, podle fóra by ale měly mít větší rozsah. Ministerstvo financí také kvůli koronaviru plánuje třeba posun termínu pro podání daňového přiznání.

Vláda kvůli výskytu koronaviru vyhlásila ve čtvrtek na 30 dnů nouzový stav. Zakázala vstup do Česka cizincům z 15 rizikových zemí a českým občanům cesty do těchto zemí. V republice platí ode dneška zákaz vstupu na sportoviště či do wellness zařízení a od soboty zákaz hromadné dopravy do okolních zemí. Už dříve byla omezena letecká doprava. "První analýzy z řad našich členů ukazují, že ztráty na tržbách v odvětví cestovního ruchu budou činit více než 30 miliard korun, bude-li krize zažehnána v řádu zhruba tří měsíců," uvedl předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek.

Pokud trvání opatření kvůli koronaviru přesáhne čtvrt roku, budou podle něj ztráty ještě několikanásobně vyšší. "Bude-li epidemie a s ní související restrikce trvat mnohem déle, propadnou se tržby o více jak 100 miliard korun, dojde k významné ztrátě desítek tisíc pracovních míst a insolvenci stovek subjektů působícím v cestovním ruchu," sdělil.

Fórum proto žádá vládu o zavedení několika opatření, která by zmírnila dopady nynější situace na cestovní ruch v Česku. Chtělo by například zvětšit rozsah státem slíbených bezúročných půjček pro podnikatele. Vláda oznámila, že by půjčky činily půl milionu až 15 milionů korun, ale podle fóra by měly mít rozsah od 50.000 korun až po 30 milionů. Podle fóra by měl být také využit program na financování výplat pro dlouhodobě nezaměstnané na spolufinancování mezd pracovníků v cestovním ruchu, aby se předešlo jejich propouštění.

Asociace a svazy v cestovním ruchu by také chtěly dočasné snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) za ubytovací služby z 15 na deset procent a za služby cestovních kanceláří z 21 na 15 procent. Fórum žádá stát, aby vyhověl žádostem o odklady odvodů DPH, záloh na daň z příjmu firem a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Fórum chce i vytvoření vládního garančního fondu pro krytí pojištěných pobytů zrušených v souvislosti s koronavirem a ustavení akční komise, která by připravila návrhy pro pozdější opětovné nastartování cestovního ruchu v Česku.

Ministerstvo financí ve čtvrtek oznámilo, že plánuje kvůli zmírnění dopadů situace kolem koronavariu na drobné podnikatele plošné prominutí pokut za opožděné podání daňových přiznání nebo za nepodání kontrolního hlášení k DPH. Sníží také zřejmě některé správní poplatky a posune termín pro podání daňového přiznání.