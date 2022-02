Svazy: Odliv ukrajinských pracovníků z českého trhu není zatím masový problém

Praha - Odliv ukrajinských pracovníků z českého trhu, kteří by odcházeli do své vlasti bojovat proti ruským vojskům, není podle profesních svazů zatím masový problém. Ohroženo by mohlo být především stavebnictví. Zároveň je ale třeba se připravit na příchod uprchlíků z Ukrajiny, kdy jejich pobyt v České republice nebude pravděpodobně krátkodobý. ČTK to sdělily zástupci Hospodářské komory a Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP).

Kolem personální situace kvůli odchodům ukrajinských pracovníků může být podle analytičky Hospodářské komory Kariny Kubelkové jasněji během následujících dní. "Informace o omezování provozu některých firem máme zatím pouze zprostředkovaně z médií," řekla. Ve stavebnictví je zásadní překážkou dalšího rozvoje oboru nedostatek zaměstnanců, jako hlavní problém to v nedávném průzkumu AMSP uvedla zhruba třetina podniků.

Rodinným příslušníkům pracovníků z Ukrajiny, kteří přijedou do tuzemska by české firmy mohly podle AMSP poskytnout nabídky práce především ve službách nebo drobné výrobě v případě ukrajinských žen. "Jsme aktuálně součástí přípravného týmu pro párování nabídek firem a poptávek pracovních pozic," uvedla asociace.

Centrum pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze má od zapojených společností, které zaměstnávají Ukrajince informace, že by jejich úbytek omezil provoz nebo služby. "S počtem téměř 200.000 tvoří občané Ukrajiny z hlediska státního občanství nejpočetnější skupinu cizinců v ČR. Podobný scénář tak zcela jednoznačně poškodí celou českou ekonomiku," řekl Jiří Hnilica z VŠE.

Ministerstvo vnitra kvůli situaci na Ukrajině připravilo plán pomoci uprchlíkům se čtyřmi stupni podle intenzity pomoci a počtu příchozích. Minulý týden vláda spustila druhý ze čtyř stupňů. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000 lidí. Ukrajincům pro vstup do ČR stačí pas, po příjezdu si požádají o povolení k pobytu, které bude na čtyři měsíce. S tímto takzvaným vízem ke strpění budou moci také začít pracovat a zajistit si výdělek, nebudou muset čekat na zvláštní pracovní povolení, uvedl dříve ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).