Svazovaly si punčocháče, teď sestry Elhotovy čeká společné ME

Riga - K basketbalu je přivedl děda, který byl také jejich prvním a velmi tvrdým kritikem. Teď může mít radost, že jeho slova padla na úrodnou půdu. Sestry Kateřina a Karolína Elhotovy by totiž na začínajícím mistrovství Evropy v Rize měly patřit k oporám české reprezentace.

"Celá rodina si myslela, že já budu moc hodná a pro život lehce nepoužitelná, takže děda uznal za vhodné, abych dělala nějaký sport a trochu se otrkala. Pak se zjistilo, že docela rychle běhám a jsem šikovná, tak se basket ukázal jako dobrá volba," řekla Kateřina Elhotová. "A já nemohla zaostávat, viděla jsem ségru a chtěla jsem to dělat taky," podotkla Karolína.

Právě děda byl jejich prvním trenérem, byť na hřišti je nikdy nevedl. "Protože nás vozil na tréninky, tak hned po nich v autě to začalo. Vždycky začínal větu: Tohle bylo dobrý, ale... Vždycky nejprve pochválil, ale pak se člověk bál, co přijde," uvedla Karolína.

"Ze začátku to bylo psychicky náročné, protože já mám radši, když se to probírá v klidu, ale musím dědovi poděkovat," dodala Kateřina. "Myslím, že nám to totiž nakonec pomohlo i do života, protože se kritiky nebojíme a umíme ji přijmout," řekla.

Nyní může mít děda radost, protože sestry Elhotovy patří k oporám suverénních českých šampionek z USK Praha a chystají se na druhé společné mistrovství Evropy. Na něm nebude chybět ani syn o dva roky starší Kateřiny - tříletý Daniel, o kterého se občas stará i jeho teta Karolína.

"Jsem hlídací a milující teta. Na můj vkus ho ale vidím málo. Ale jak máme v sezoně tréninky, tak času není moc a taky si potřebuju odpočinout," řekla Karolína. "Jako teta je skvělá a těším se, až bude mít svoje dítě. Vidím na Danečkovi, jak je perfektní. Je empatická, umí dát prostor, ale také určit hranice," přidala Kateřina.

V superlativech mluví i o společném dětství. "Katka byla skvělá sestra. Pomáhala mámě i mně, i když je pravda, že mě také tahala za vlasy a svazovala mi punčocháče," řekla Karolína. "Když jsem byla menší, tak mi úplně u prstů vytáhla punčocháče, svázala mi je a měly jsme z toho legraci. Ona velkou, já samozřejmě menší," dodala.

K punčocháčům se váže ještě jedna rodinná historka. "Když byla Kája malá, tak ráda nosila punčocháče na hlavě jako dlouhé vlasy. Nás totiž stříhaly nakrátko, takže si nás pak všichni pletli s klukama," prozradila Kateřina. "Táta nám zakazoval mít dlouhé vlasy, abychom se nestaraly o nic jiného než o basket," poznamenala Karolína.

Možná i proto si teď Karolína ráda užívá období, kdy může odložit dres a zkrášlit se. "Mám hrozně ráda, když už nemám tréninky a já si můžu vzít šaty, sukni, udělat si vlasy a hezky se nalíčit," prohlásila. "Kája dá víc na eleganci a myslím, že se umí i líp namalovat a udělat si vlasy. Já taky ráda vypadám dobře, ale nechce se mi tomu věnovat tolik času," přidala Kateřina.

Rozdílné jsou obě sestry také v zájmech. "Já mám Daníka, takže jsem v tomhle trochu zakrnělá," uvedla s úsměvem Kateřina. "Kája v tomhle jiná. Chodí na přednášky, věnuje se osobnostnímu rozvoji. Já se od ní dost věcí učím, třeba o výchově dětí. Dokonce mi o tom půjčila spoustu knížek, které už měla přečtené, když já malýho teprve čekala," prozradila.

Teď se obě sestry chystají na druhé společné mistrovství Evropy. Poprvé si na šampionátu zahrály před dvěma lety, ale v Praze skončil propadákem a Karolína navíc ještě moc minut neodehrála. A Kateřina je přesvědčená, že Češky by se i přes absence několika opor mohly v Rize rehabilitovat.

Cílem pro ni je především umístění v nejlepší šestce, která si zajistí místo v kvalifikaci olympijských her. "Myslím, že šesté místo pro nás je reálné. Věřím totiž v sílu týmu i přes generační obměnu, protože teď je ten správný moment. Potom totiž starší hráčky odejdou, ty mladší zůstanou a bude trvat dlouho, než se dá tým dohromady a bude moci dokázat velké věci," prohlásila Kateřina Elhotová.