Svaz: Zemědělci nebudou mí kam uskladnit část úrody kvůli přebytkům

Praha - Zemědělci nebudou mít kam uskladnit část letošní úrody, může jít až o milion tun obilí. Na skladech jsou podle odhadů stále ještě dva miliony tun z loňské sklizně, kterou nedokázali prodat. ČTK to řekl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) se letos sklidí zhruba sedm milionů tun obilí, oproti loňsku je to pokles o 8,1 procenta.

Svaz už v dubnu upozornil na to, že ve skladech je meziročně o 40 procent více obilí. Zdůvodňoval to hlavně tím, že kvůli dovozu obilí z Ukrajiny se zastavil export. Z Česka se každoročně vyváží velká část produkce.

Podle Píchy nebudou stačit skladovací kapacity, které jsou v ČR zhruba osm milionů tun. Pokud by tedy letošní sklizeň dopadla podle odhadu statistického úřadu, nepodaří se uskladnit milion tun.

První odhad ČSÚ uvedl, že nižší sklizeň než loni se očekává kvůli horšímu hektarovému výnosu. Úroda ozimé pšenice by měla klesnout o 6,1 procenta na 4,639 milionu tun, jarního ječmene o 15 procent na 957.000 tun, ozimého ječmene o 4,4 procenta na 718.000 tun a jarní pšenice o 38,3 procenta na 154.000 tun.

Tritikale, což je kříženec žita a pšenice, by měli zemědělci sklidit o 2,5 procenta méně, tedy 203.000 tun. Sklizeň ovsa odhaduje ČSÚ nižší o 12,5 procenta na úrovni 147.000 tun, u žita by měl být pokles o 7,5 procenta na 119.000 tun. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,223 milionu tun, což je proti loňsku nárůst o 4,9 procenta. Statistici údaje o sklizni během léta ještě několikrát zpřesní, další vývoj bude záležet hlavně na počasí.

Ředitel zemědělských prvovýrob koncernu Agrofert Milan Škvor ČTK řekl, že porosty letos vypadají dobře. "V některých oblastech je obava hlavně o kukuřici, a to z důvodu malých srážek," doplnil. Mezi zemědělci podle něj panují obavy z nízkých výkupních cen komodit. "Potkalo se to, co bylo avizováno, a to že byly plodiny založeny za vysoké ceny vstupů a úrodu budou nejspíš realizovat za výrazně nižší ceny, než jsou jejich vlastní náklady," dodal.

V rostlinné výrobě ceny zemědělských výrobců v květnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesly o 24,4 procenta. Průměrná cena potravinářské pšenice letos poprvé klesla pod 6000 korun na 5767 korun za tunu. Na podobné úrovni byla na konci roku 2021. Loni stála tuna pšenice v květnu 8325 korun.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že do EU se od začátku války na Ukrajině do letošního února dovezl desetinásobek běžného množství ukrajinské pšenice, 3,526 milionu tun. Z toho v Polsku zůstala zhruba třetina tohoto množství.