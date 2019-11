Svaz: Zaměstnavatelé zatím nedostali k testování e-neschopenku

Praha - Zaměstnavatelé zatím nedostali k testování nové elektronické neschopenky, které se v Česku mají používat od ledna. Obávají se toho, že se spuštění nového systému nemusí obejít bez obtíží. Po jednání tripartity to na tiskové konferenci řekl viceprezident Svazů průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády o projektu jednali. Ministerstvo práce v podkladech pro jednání uvedlo, že přípravy postupují podle plánu tak, aby e-neschopenky od ledna fungovaly.

"Pro zaměstnavatele jsou e-neschopenky zatím trošku Columbova žena. Všichni o nich mluví, ale nikdo je neviděl. V tuto chvíli nejsou pro zaměstnavatele k dispozici. Žádný ze zaměstnavatelů je neotestoval," uvedl Rafaj.

ČTK řekl, že pokud mají firmy začlenit e-neschopenku do svých systémů, nemohou ji dostat na poslední chvíli či až 1. ledna. Na odzkoušení tak zbývá do Vánoc zhruba měsíc. "Obvykle u takovýchto implementací a podobných věcí se říká, že je důležité mít na testování minimálně dva až tři měsíce. To už jsme prošvihli. S každým dalším dnem netestování se pravděpodobnost, že to bude skutečně plně funkční, snižuje," dodal Rafaj.

Elektronické neschopenky měly původně fungovat už od letošního ledna. První Babišova vláda ale chtěla projekt zrušit a připravit nový od roku 2021. Po nástupu ministryně Jany Maláčové (ČSSD) se práce na e-neschopence obnovily, spuštění se ale odložilo na leden 2020. Zaměstnavatelé pak dostali vládní příslib, že elektronické neschopenky začnou fungovat od letošního července současně se zrušením karenční doby. V provozu měl být na šest měsíců ale jen provizorní systém. Od plánu se tedy upustilo a od ledna se má spustit plná nová verze.

Ministerstvo v podkladech pro tripartitu uvedlo, že všechny smlouvy k e-neschopence jsou podepsané a účinné. Nyní se vede informační kampaň pro zdravotníky a zaměstnavatele. Dopisy dostali lékaři i zaměstnavatelé do datových schránek. Ostatním se nyní posílají poštou. V provozu je informační linka a na webu České správy sociálního zabezpečení formulář pro otázky. "Převažují zatím dotazy od zaměstnavatelů," uvedlo ministerstvo. Podle něj je možné komunikovat i s vývojáři a projekt se už testuje.