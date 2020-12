Svaz vyzval vládu, aby zvážila otevření hospod ve 4. stupni PES

Praha - Vláda by měla zvýšit kompenzace za zavřené restaurace. Současná úhrada 40 procent nákladů není dostatečná, mělo by jít alespoň o 60 procent. Vláda by také měla zvážit udržení provozu gastronomických zařízení i ve čtvrtém stupni protiepidemického systému (PES), sdělila dnes ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Lepší jsou otevřené restaurace s režimovými opatřeními, než aby lidé pořádali rodinné oslavy a večírky v domácím prostředí, kde není kontrola žádná, uvedla.

"Podle epidemických dat je dlouhodobě největší riziko nákazy doma, v práci a ve škole, ne v restauraci," řekla ředitelka. Svaz podle ní chápe složitou epidemickou situaci, podle něj je ale třeba, aby vláda schválila účinné kompenzace. V současnosti hradí část mzdových nákladů a polovinu nájemného.

"Provozovatelé si ale ze svého nadále hradí ostatní náklady, jako jsou energie, splátky vybavení, případně úvěrů. A část z nich na to v současné situaci jednoduše nemá. Proto je potřeba navýšit kompenzace na úroveň 60 procent nákladů, jinak česká ekonomika utrpí výraznou ztrátu - mnoho podniků bude nuceno zavřít a propustit své zaměstnance," vysvětluje.

Podle odhadů svazu gastronomie letos přijde na tržbách až o 80 miliard korun. České pivovary očekávají celoroční propady tržeb kvůli pandemii v řádu desítek procent. Největší výrobci čekají pokles mezi 20 a 40 procenty, nejmenší i o více než 50 procent, uvedl již dříve svaz. V současnosti jsou zavřené restaurace a hotely kvůli vládním restrikcím k omezení šíření koronaviru. S výdejním okénkem můžou fungovat v pátém a ve čtvrtém stupni PES, ve třetím pak můžou podle systému mít otevřeno do 22:00. Vláda ale při posledním zpřísňování nejdřív schválila povinnost zavírat restaurace ve 20:00, i když se republika nacházela ve třetím stupni PES. Někteří restauratéři od té doby proti postupu vlády protestují, nechávali restaurace otevřené déle.

Vláda v prosinci schválila v souvislosti s pandemií koronaviru podporu pro stravovací zařízení 2,5 miliardy korun. Program COVID gastro bude na dobu od 14. října do 31. prosince. Pomoc se nebude vyplácet za dny, kdy mohly mít podniky otevřeno. Stravovací zařízení by měla mít podle projektu COVID gastro nárok na 400 Kč na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka za každý den uzavření. Zatím není jasné, od kdy bude možné o tento příspěvek žádat. Podle vládních materiálů by však měl být spuštěn nejpozději v lednu.