Svaz: Výrobci nápojů kvůli cenám energií omezují výrobu, část zvýší ceny

Praha - Někteří výrobci nealkoholických nápojů kvůli vysokým cenám energií a vstupních nákladů ruší výrobu některých nápojů, propouštějí zaměstnance nebo ruší plánované investice. ČTK to řekla výkonná ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Veronika Jakubcová. Zdražení o 20 procent letos chystá podle informací Lidových novin (LN) například společnost Kofola. Přehodnocení cen, které zohlední růst vstupních nákladů, připravuje také Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, řekl ČTK mluvčí společnosti Václav Koukolíček.

Růst cen nákladů se týká stovek výrobků jako jsou vody, slazené ochucené nápoje, kolové nápoje, džusy nebo energetické nápoje, uvedl svaz. Podle něj je situace v oboru podobně složitá jako v jiných segmentech. "Kromě energií se za poslední dva roky zvýšily ceny cukru trojnásobně, ceny skleněných a plastových obalů o 80 procent a několikanásobně zdražily i některé druhy ovoce," podotkla Jakubcová.

Klíčové pro výrobce jsou podle ní ceny energií, kdy někteří výrobci mají problém uzavřít s dodavateli smlouvy na další období a bez znalosti vstupních nákladů je pro firmy prakticky nemožné plánovat výrobu. "Ceny vyrobených nápojů, vzhledem k nárůstu vstupů v podstatě kopírují aktuální inflaci, minimálně dvě třetiny inflace. Odběratelé ale akceptují orientačně jen polovinu z ceny zvýšených nákladů. Určitou část navýšené ceny tedy nese výrobce," uvedla.

Svaz upozorňuje na to, že zastropování cen energií pro malé a střední podniky je jen dočasné řešení a velcí výrobci stále neví, jaké budou mít podmínky. Upozorňuje na to, že pokud nedojde ke shodě na evropské úrovni a podniky budou mít rozdílné podmínky, povede k to nerovnému podnikatelskému prostředí, může dojít ke ztrátě konkurenceschopnosti a podniky budou nuceny přijímat další ekonomická nebo personální opatření.

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která prodává i například džusy, energetické nápoje nebo toniky, zaznamenala růst cen cukru oproti roku 2020 o 240 procent, náklady na energie a pohonné hmoty vzrostly o 400 procent, uvedl Koukolíček. "I s ohledem na tyto skutečnosti v těchto dnech připravujeme přehodnocení cen tak, aby zohlednily tyto zásadní nákladové položky," doplnil.

Kofola letos kvůli výraznému růstu nákladů již zdražila za celou skupinu o 12 procent a další zdražení chystá hlavně kvůli rostoucí inflaci, uvedly LN. Generální ředitel Kofola ČeskoSlovensko Daniel Buryš uvedl, že firma ruší neobsazené pozice a některé zaměstnance propouští, z pohledu velikosti firmy je to podle něj opatření v jednotkách procent.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů sdružuje velké i menší výrobce nealkoholických nápojů jako je Kofola, Coca-Cola HBC ČR a SK, Red Bull nebo společnosti ZON a Moštovna Lažany.