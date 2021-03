Svaz: Vláda by měla zvýšit dotaci na test i možnost jejího čerpání

Praha - Svaz průmyslu žádá vládu, aby zvýšila příspěvek na test ze slíbených 60 korun na 90 Kč. Zároveň by měla firmám umožnit, aby ho mohly čerpat až na osm testů měsíčně místo dosavadních čtyř testů na zaměstnance nebo živnostníka. Povinné by přitom zůstaly čtyři testy za měsíc. Státní autorita by také měla prověřit, že všechny samotestovací sady, kterým ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimkou, jsou dostatečně kvalitní. Testování by měla vláda rozšířit na všechny zaměstnance, včetně nejmenších kolektivů. Teprve poté by měla diskutovat o zvýšení frekvence testování. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Z průzkumu SP vyplynulo, že 80 procent podniků nakupuje testy za více než 100 korun. "Proto žádáme vládu, aby vyslyšela naši prosbu a zvýšila příspěvek minimálně na 90 korun za jeden test. Pokud stát toto udělá a umožní firmám proplatit až osm testů měsíčně, přičemž čtyři by byly povinně, jsem si jistý, že velká část firem by začala už dnes dobrovolně testovat dvakrát týdně," uvedl viceprezident svazu Jan Rafaj.

Firmy podle Rafaje vynakládají na testy značné prostředky a chtějí mít proto jistotu, že kupují plně funkční testy. Na různých jednáních se podle něho přitom mluví o tom, že některé z doporučených testů na seznamu ministerstva zdravotnictví nejsou dokonalé. Stát by v tom měl i ve vlastním zájmu udělat pořádek, řekl dále Rafaj.

Podniky nad 250 zaměstnanců dokončily první kolo povinného testování v pátek, středně velké firmy v pondělí. Podle průzkumu SP průměrný záchyt onemocnění covid-19 činil 0,77 procenta. Malé firmy od deseti do 49 pracovníků musejí první cyklus testování dokončit do 26. března.

Testování je závazné také ve veřejném sektoru. Úřady a další instituce nad 50 zaměstnanců nesmějí od středy do budovy pustit nikoho, kdo by se neprokázal negativním testem. Vláda by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měla dnes na mimořádném jednání projednat i testování na úřadech do 50 pracovníků.

Testy jsou momentálně povinné jednou za sedm dní, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce však kabinet žádat, aby se frekvence zvýšila na dvakrát týdně.