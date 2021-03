Svaz: Ve firmách je podíl pozitivních záchytů koronaviru 0,77 %

Praha - Velké i střední firmy podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) stihly v termínech, které určila vláda, otestovat všechny své zaměstnance. Podíl pozitivních záchytů koronaviru činil 0,77 procenta, méně pozitivních bylo v podnicích nad 250 pracovníků. Testování 45 procent firem uskutečnilo u závodních lékařů, 47 procent použilo samotestovací sady. Za jeden antigenní test k samotestování zaplatilo 60 procent společností 101 až 150 korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu SP ČR, který na dnešní on-line tiskové konferenci představil jeho viceprezident Jan Rafaj.

V podnicích nad 250 zaměstnanců testy odhalily nákazu u 0,75 procenta lidí, ve firmách od 50 do 250 pracovníků byl podíl pozitivních záchytů 1,24 procenta. Podle Rafaje je to dáno tím, že velké společnosti začaly s testování mnohem dříve, než to vláda nařídila. Dalším faktorem je podle něj to, že velké podniky mají propracovanější systémy dodržování hygienických pravidel, uvedl.

Co se týká testovacích metod, 53 procent firem kombinuje testování přes zdravotnický personál a samotesty. Externí pracovníky, kteří docházejí do podniku, testuje 56 procent společností, 29 procent po nich požaduje negativní test před vstupem do areálu.

O povinném testování bude SP ČR dál jednat, první schůzku s ministerstvem průmyslu a obchodu má naplánovanou podle Rafaje už na dnešek. Chce usilovat o to, aby zdravotní pojišťovny přispívaly na testy větší částkou. Nyní mají proplácet 60 korun za test z fondů prevence. Podle Rafaje se nepotvrdilo, že by vyšší dodávky samotestů snížily cenu pod 60 korun. Předpokládané snížení ceny testů avizoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Průzkum SP ČR se uskutečnil 11. a 12. března mezi 152 podniky. V 52 procentech případů šlo o firmy s více než 250 pracovníky, 37 procent tvořily podniky do 250 lidí a 11 procent do 50 zaměstnanců. Firmy otestovaly 114.200 zaměstnanců, pozitivních z nich bylo 882 lidí.

Velké firmy musely první kolo povinného testování dokončit do pátku, podniky do 250 zaměstnanců mají termín do dneška. Úřady a další veřejné instituce s 50 a více zaměstnanci musejí všechny pracovníky otestovat do středy. Nadále je testování závazné jednou za sedm dní. Havlíček v neděli řekl, že vládě navrhne, aby se zaměstnanci museli testovat dvakrát týdně.