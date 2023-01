Svaz SMMT: Loňský prodej nových aut v Británii byl nejnižší za 30 let

Londýn - Prodej nových aut v Británii loni podle předběžných údajů klesl o dvě procenta na 1,61 milionu, nejníže od roku 1992. Pokles způsobily problémy s výrobou kvůli nedostatku součástek. Letos by se ale problémy v dodavatelském řetězci podle expertů mohly zmírnit, takže prodej aut by mohl vzrůst o 15 procent. Uvedlo to dnes britské sdružení výrobců a prodejců aut SMMT.

Loňský prodej byl zhruba o 700.000 vozů nižší než v roce 2019, tedy v době před začátkem pandemie. V roce 2021 počet registrací nových aut v Británii vzrostl o jedno procento na 1,65 milionu vozů.

Globální automobilový průmysl se v posledních dvou letech potýká s nedostatkem součástek, zvláště čipů. Výrobci se proto zaměřují hlavně na ziskovější modely a hlásí dlouhé čekací lhůty na objednané nové vozy. Poptávku po autech v Británii negativně zasáhla i krize životních nákladů, kvůli které spotřebitelé odkládají nákupy drahých položek.

Ředitel SMMT Mike Hawes nicméně dodal, že navzdory vysoké inflaci a krizi životních nákladů, které trápí britské spotřebitele, sdružení letos počítá s růstem. "Očekáváme, že letošní rok bude rokem oživení," řekl Hawes.

Plně elektrické vozy se na celkové registraci nových aut loni podílely z 16,6 procenta. Jejich podíl tak vzrostl z 11,6 procenta v loroce 2021. Prodej bateriových elektrických vozů se zvýšil o 40,1 procenta, zatímco prodej vozů s benzinovým motorem o 10,4 procenta klesl. Prodej aut s naftovým motorem se snížil o 38,9 procenta.