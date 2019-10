Svaz:Schodek agrárního obchodu letos může být 45 miliard korun

Praha - Zemědělský svaz ČR na základě srpnových dat zhoršil svůj odhad letošního agrárního zahraničního obchodu. V srpnu činil 29,6 miliardy korun, meziročně se tak prohloubil o 2,4 miliardy korun, do konce roku může propadnout až na 45 miliard korun, sdělil ČTK mluvčí svazu Vladimír Pícha. Dříve svaz mluvil o tom, že může stoupnout nad loňských rekordních 40 miliard Kč.

"Příčina je stále stejná, exportujeme především suroviny a dovážíme zpracované potraviny či polotovary. Zářným příkladem je bilance obchodu s masem, které tvoří více než polovinu - 55 procent - záporného salda," uvádí Pícha.

V zahraničí je podle něj poptávka po českých zvířatech na porážku i o genetický materiál. "Ovšem k nám se dováží zpracované maso a masné výrobky. Ještě na počátku tohoto tisíciletí jsme dováželi ročně 60.000 tun masa. Za osm měsíců tohoto roku to bylo 326.000 tun. Tristní situace je u vepřového, kde naše soběstačnost klesla pod 50 procent," dodal mluvčí. Podle odhadu svazu bude propad nadále pokračovat, v příštím roce by mohla být soběstačnost ČR ve vepřovém pod 40 procenty.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni meziročně prohloubil zhruba o 7,88 miliardy korun, dosáhl 40,3 miliardy. Byl to tak zatím nejhorší výsledek. Do Česka se v minulém roce dovezlo agrární zboží za 228,6 miliardy korun, což je meziroční navýšení přibližně o dvě miliardy korun, naopak vyvezlo za 186,1 miliardy korun, což je meziročně méně o více než deset miliard korun.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v minusu. Částečné zlepšení salda pod 20 miliard korun se podařilo za dřívějšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již tehdy uvedl, že by chtěl, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy předloni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se loni několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích zhruba za 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou Češi schopní vyrobit.

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč) 1993 vznik ČR 32.276 31.497 779 2000 47.729 65.011 -17.282 2001 49.411 69.228 -19.817 2002 45.174 69.040 -23.866 2003 48.805 74.259 -25.455 2004 vstup ČR do EU 61.526 93.822 -32.295 2005 78.520 103.522 -25.003 2006 78.542 112.737 -34.195 2007 96.880 129.333 -32.453 2008 106.931 131.048 -24.117 2009 101.708 133.735 -32.027 2010 105.364 140.008 -34.644 2011 120.381 156.674 -36.293 2012 (nejvýraznější meziroční zlepšení) 148.309 173.026 -24.717 2013 160.594 184.674 -24.080 2014 180.247 199.909 -19.662 2015 201.383 220.686 -19.303 2016 201.592 224.676 -23.084 2017 (velké meziroční zhoršení) 196.121 228.563 -32.442 2018 186.077

226.398

-40.322

Leden - srpen 2019129.253158.905-29.652Leden - srpen 2018121.426148.684-27.258Zdroj: Zemědělský svaz ČR na základě dat ČSÚ