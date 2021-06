Svaz: Restart po pandemii bude rychlejší než z krize v roce 2008

Praha - Restart po pandemii koronaviru bude podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) Radka Špicara mnohem rychlejší než z hospodářské krize v letech 2008 a 2009. Vládě se podařilo z aktuální krize "proinvestovat", nyní se to ale zvrátila na "prorozhazovat se", uvedl. Schodek státního rozpočtu je zbytečně vysoký a to, jak se zvyšuje státní dluh, je nebezpečné. Špicar to řekl novinářům.

Koronavirová krize nezačala jako hospodářská, podle Špicara tak zůstal téměř netknutý finanční systém. "Troufám si tvrdit, tenkrát (v roce 2008) byly banky spíš součástí problému, než řešení," řekl. V souvislosti s pandemií si podle Špicara jen několik firem stěžovalo, že se jim zdražily některé úvěry, mají těžší přístup k financování, ale rozhodně to nebyl hlavní problém, který by řešily, dodal.

Vláda v nynější koronavirové krizi se také podle Špicara zachovala zcela odlišně. Velmi pomohl program Antivirus na podporu zaměstnanosti. I při dřívější hospodářské krizi se podniky snažily udržet zaměstnance, ale stálo je to mnohem více prostředků a úsilí. Některé, aby ulevily nákladům, propouštěly a poté měly velký problém znovu pracovníky najít. Z toho se nyní poučily a zaměstnance držely, uvedl dále Špicar.

Pozitivním krokem, hlavně z pohledu velkých průmyslových firem, bylo také zavedení státem garantovaných úvěrů v programech COVID III a COVID plus. Podniky je sice podle Špicara nevyužily v takové míře, jaké se čekalo, ale tato možnost byla důležitým psychologickým momentem.

Dalším rozdílem mezi krizemi byla podle Špicara délka odstávek. Zatímco v letech 2008 a 2009 byly kontrolované a omezené, v pandemii nastaly náhle a na dlouhou dobu. Podniky si ale v uzávěře dokázaly dobře nastavit podmínky pro další fungování. Většina firem podle Špicara dobrovolně investovala značné prostředky do protiepidemických opatření. Striktní pravidla dodržovaly společnosti i loni v létě, kdy ve společnosti vláda restrikce uvolnila. "Průmysl nebyl a není žádným epicentrem nákazy během celé krize," řekl Špicar.

Vládní teze "krizí se proinvestovat" se ale podle Špicara v určité fázi vymkla. "Konkrétně se nám nelíbí třeba způsob zrušení superhrubé mzdy, který šel zdaleka nad rámec toho, co bylo napsané v programovém prohlášení vlády. Valorizace důchodů bez důchodové reformy je další obrovský náklad. Plus věci jako je zvýhodněné jízdné stát v krizi financovat nemá," uvedl dále.

Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 255 miliard korun z dubnových 192 miliard korun. Vláda pro letošní rok počítá s deficitem 500 miliard korun.