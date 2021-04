Svaz průmyslu vyzval vládu k představení scénáře dalšího testování ve firmách

Praha - Svaz průmyslu a dopravy ČR dnes vyzval vládu, aby co nejrychleji představila časový plán k povinnému testování a povolila využití testů z firem v běžném životě. Kabinet by rovněž měl dokončit diskuzi k případnému využívání přesnějších PCR testů. Na on-line tiskové konferenci to dnes řekli viceprezident SP Jan Rafaj a člen představenstva SP Miroslav Palát.

Vláda by podle Rafaje měla jasně říct, jak chce s testováním v podnicích pokračovat. "Pokud to přispěje k lepší kontrole epidemie, nebráníme se prodloužení testování až do konce června," řekl. Není podle něj ale možné, aby nyní dávala signály, že testování skončí 31. května a krátce před tímto termínem rozhodnutí změnila.

Palát vůbec otázku, kdy testování skončí, nepovažuje za správně položenou. Bylo by podle dobré, aby vzhledem k vývoji pandemie vláda na podzim z týdne na týden opět plošné testování zavedla a firmy musely opět velmi rychle reagovat. Vhodnější by proto bylo, aby měly podniky scénář na delší dobu, uvedl.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve středu na jednání sněmovního zdravotního výboru řekl, že ve firmách i školách se bude antigenními testy testovat nejméně do konce května. Případné prodloužení do června chce jeho resort vyhodnotit do 7. května. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO) by ale chtěl informaci k plošnému testování podnikům sdělit do konce dubna, nejdéle po pondělním jednáním vlády, uvedl ve středu na dotaz ČTK.

Závazně musely zaměstnance začít testovat nejprve firmy nad 250 lidí, které měly za úkol první kolo testů dokončit do 12. března. Postupně kabinet testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Lidé, kteří docházejí do firem, se musejí testovat jednou týdně. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkování a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

Firmy mohou k testování využívat schválené samotestovací sady, někde využívají služeb mobilních odběrových týmů či závodního lékaře. Podle Rafaje je třeba, aby pracovníci firem mohli nejen testy provedené zdravotníky, ale i ty samovyšetřovací, využívat jako vstupenku do služeb. Ty spojené s péčí o tělo se budou moci od pondělí otevřít, zákazníci ale budou muset předložit doklad o negativním testu na koronavirus. Vláda by dnes měla upřesnit podmínky k potvrzení. Ještě v pondělí chtěla, aby se využíval jen doklad z certifikovaných odběrových center. Arenberger v úterý večer uvedl, že prokázat se bude možné i testem z práce či školy.

Některé firmy podle Rafaje už řeší, jak budou potvrzení vydávat. Do určité míry je tak část podniků na tuto situaci připravena, nebude to podle něj ale jednoduché. "Pokud vláda dneska rozhodne, že to bude v pondělí, předpokládám, že pro mnohé to bude příští týden velmi komplikované. Firmy jsou ale schopné a v zájmu toho, aby ekonomiku plošně rozjely co nejvíc, tak udělají všechno proto, aby během týdne deseti dnů to opět vstřebaly," dodal.