Svaz průmyslu vítá kurzarbeit, návrh je ale podle něj opatrný

Praha - Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá přijetí tzv. kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla omezení v souvislosti s šířením koronaviru. Svaz to dnes sdělil ČTK. Návrh ale podle něj působí příliš opatrně. Svaz však oceňuje rychlost schválení.

"Pro fungování firem a uchování zaměstnanosti je to průlomové rozhodnutí. Vláda ale zatím vyhodnocuje všechny dopady a schválený návrh je proto z našeho pohledu opatrný a obsahuje příliš omezení. Pro nás jsou zásadní i další body, které ve schváleném návrhu nevidíme, jako například platnost programu nejméně šest měsíců, nebo strop pro výpočet státního příspěvku alespoň 1,5násobku průměrné mzdy," uvedl viceprezident svazu Jan Rafaj.

Kurzarbeit podle něj nesmí vyloučit uzavřené výroby. Bylo by to nerovné zacházení, které by mohlo likvidovat několik odvětví v čele s automobilovým průmyslem, který dosud táhl českou ekonomiku, dodal.

Vláda schválila kurzarbeit pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru. Stát jim uhradí 50 až 80 procent vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Podpora má zmírnit dopady krize a bránit propouštění. "Nechceme, aby firmy propouštěly lidi. Smyslem programu je firmám dotovat mzdy zaměstnanců, aby nepropouštěly," uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).