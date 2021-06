Svaz průmyslu chce po vládě strategii pro případ další vlny epidemie

Praha - Svaz průmyslu a dopravy ČR na své valné hromadě vyzval vládu, aby představila jasnou a dlouhodobou strategii testování a očkování ve firmách i v celé společnosti pro případ, že by se opakovaly další vlny epidemie covid-19. Svaz to oznámil ČTK v tiskové zprávě. Všichni ústavní činitelé, poslanci i senátoři, by měli podle svazu odložit předvolební, volební i povolební spory a připravit zemi na nadcházející období po pandemii.

"Potřebujeme jasnou, na datech založenou, strategii vlády pro období alespoň dvou let, která detailně nastaví parametry pro testování a očkování ve firmách a v celé společnosti. Potřebujeme znát jasný plán, jak bude probíhat testování, kdy a za jakých podmínek budeme od povinného testování upouštět a kdy a jak bude případně opětovně zaváděno. Potřebujeme také znát, jak budou nastaveny podmínky v případě dalších vln epidemií," řekl prezident svazu Jaroslav Hanák.

Na valné hromadě vyzval vládu, aby zkušenosti firem se zvládáním epidemie využila ve své dlouhodobé strategii. Firmy během pandemie podle něho dodržovaly přísné protokoly, manuály hygienických opatření a režimová opatření, často i nad rámec vládních nařízení. Díky tomu tak zejména v jarní covidové vlně přispěly k celkovému zlepšení epidemické situace. Praxe a přístup ve firmách v době koronaviru by měly být příkladem pro případné zvládání dalších vln epidemie nebo jiných ohrožení, dodal.

Svaz průmyslu chce po vládě slyšet, jaké konkrétní podmínky má preventivně připravené pro případné další vlny epidemie například ve školství. "Nesmí se opakovat loňský scénář, kdy se epidemická situace ve společnosti na podzim rapidně zhoršila. Pro zdravý vývoj ekonomiky musíme mít otevřené školy a fungující podniky. Stát by pro to měl udělat maximum a zajistit ve školách včas plošné testování při návratu po letních prázdninách,“ uvedl viceprezident svazu Jan Rafaj,

Šanci na zvýšení proočkovanosti podle Hanáka stát nevyužil. "Firmy chtěly vlastní očkovací centra, měly ambice očkovat své pracovní kolektivy. Vláda však vznik firemních center až na výjimky zmařila. Nepochopitelné je také, že vláda neuznává očkování, které proběhlo mimo EU, přestože bylo provedené vakcínami schválenými v unii. Vláda tak diskriminuje české občany očkované například v Americe, diskriminuje tím cizince a omezuje export," upozornil Hanák.

Svaz průmyslu zároveň vyzval své členy, aby i ve svých firmách byli zodpovědní a při návratu z dovolených doporučovali svým zaměstnancům absolvovat testy na covid-19. Je to podle něj jedna z cest, jak zamezit případným dalším vlnám epidemie. Hanák při této příležitosti zároveň firmám poděkoval za to, jak zvládly předchozí průběh pandemie.