Svaz průmyslu čeká zpřísnění pohybu lidí, uzávěru firem ne

Praha - Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák neočekává, že by vláda večer přistoupila v souvislosti s chystaným zpřísněním opatření proti pandemii k uzavření, tzv. lockdownu, průmyslu a firem. Stejně tak doufá, že v případě omezení na státních hranicích zůstane situace obdobná jako při první vlně pandemie loni na jaře, tedy že například kamionová doprava bude nadále fungovat. Byl by pro zpřísnění pohybu lidí. Vyplývá to z vyjádření Hanáka v České televizi. Rovněž očekává, že vláda na večerním jednání představí plán na příští dva až tři týdny.

Vláda se dnes večer sejde k dalšímu jednání a požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po sobotě. Opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nyní proti epidemii covidu-19 nebyla dostatečná. Vláda plánuje jejich zpřísnění. Odpoledne budou ministři jednat s opozicí, zaměstnavateli i odboráři či Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle Babiše vláda chystá opatření víceméně stejná jako při tzv. první vlně pandemie před rokem.

"Nepočítám s lockdownem průmyslu a firem. Samozřejmě musí být lockdown lidí, a to přísný. Budu počítat s omezením pohybu ve vlastním regionu, abychom mohli na nákupy, venčení psů a děti na chvíli do přírody, ale tím to končí, žádné zbytečné vycházení. Situace je opravdu vážná," uvedl Hanák.

Návrh vlády, že by si zaměstnavatelé mohli odečíst určitou částku z odvodů na zdravotní pojištění za testování zaměstnanců přivítal. Podle vyjádření premiéra by si firma mohla odečíst za jeden test 60 korun na zaměstnance až čtyřikrát týdně. Hanák mluvil o 80 korunách. "Asi je to pro nás přijatelné, trochu skromnosti nám neuškodí, ale zároveň si myslím, že něco bychom dostat měli," uvedl.

Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda ČTK řekl, že nepodpoří myšlenku plného uzavření ekonomiky ani zpřísnění kontroly dodržování karantén. "Mezinárodní zkušenost nenaznačuje, že by ekonomický, zdravotní a vlastně celospolečenský přínos takovéhoto plného lockdownu převyšoval jeho zejména ekonomické náklady. Stát musí komunikovat pozitivněji, řešením nemůže být více represe v době, kdy už takřka rok trvá z hlediska obyvatelstva značně náročná situace," uvedl. Na druhou stranu jako přínosné vidí zavedení přiměřené finanční motivace k sebeizolaci lidí. "Důležitá je nyní hlavně příprava a realizace strategie očkování. Tam by měly vláda a stát napřít své finance a kapacity," dodal.