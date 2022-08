Svaz: Přibývá firem, které jsou nebo budou kvůli cenám energií v provozní ztrátě

Praha - Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) dnes upozornil na to, že přibývá firem, které jsou nebo budou kvůli drahým energiím v provozní ztrátě, ačkoliv minulé roky vykazovaly zisk. Dopady na podniky podle svazu nelze zlehčovat ani odsouvat. Nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu za několikanásobně vyšší ceny v kombinaci s očekávaným ochlazením ekonomiky a omezenými možnostmi dále promítat rostoucí vstupní náklady do cen produktů nejsou důvodem pro optimismus. Vláda by měla využít opatření z dočasného krizového rámce Evropské komise (EK). ČTK to sdělil ředitel sekce hospodářské politiky SP Bohuslav Čížek.

Růst cen energií má podle Čížka fatální dopad hlavně na společnosti, které při výrobě potřebují velké množství elektřiny nebo plynu jako sklárny, keramičky nebo slévárenské firmy. "Dubnový průzkum Svazu průmyslu mezi členy ukázal, že již v té době měl pro 20 procent firem nárůst cen elektřiny a plynu fatální dopad. Tento podíl časem dále roste," uvedl. Dodal, že z aktuálního průzkumu SP a České národní banky mezi nefinančními podniky vyplývá, že vysoké ceny energií a drahé materiály a suroviny mají firmy za nejzávažnější překážku pro další rozvoj.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu po jednání vlády uvedl, že má k dispozici analýzu, podle které překvapivě příliš firem v některých oblastech v provozní ztrátě není. "Samozřejmě vnímám hrozbu toho, že by někdo musel propouštět. Jedná se ale o propouštění na trhu, který je lačný po nových pracovních silách," uvedl. Asociace malých a středních podniků tento týden uvedla, že bez pomoci vlády nebudou české podniky konkurenceschopné a budou nuceny snížit personální stavy.

Situace s cenami je podle Čížka vážnější ze dne na den a dopady energetické krize na české podniky nelze podceňovat. "Nálada ve společnosti a ve firmách se stále více zhoršuje. Nelze také vycházet pouze z posledních známých výkazů, ale i z opatření, které firmy musí činit a následných multiplikačních efektů do ekonomiky," řekl. Firmy se podle něj samozřejmě snaží zavádět opatření, aby se do ztráty nedostaly.

Síkela dále ve středu řekl, že s Hospodářskou komorou a SP hledá cestu, "jak dále pomoci vybraným odvětvím". EK v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem na konci března přijala dočasný krizový rámec, který členským zemím umožňuje okamžitou podporu firmám. Česká vláda ale dosud takovou cílenou pomoc podle Čížka odmítá. "Přitom již schválila úsporný tarif, který plošně pomůže domácnostem, a to i těm, které mají dosud fixované ceny," upozornil. Využití opatření na základě krizového rámce považuje za nezbytné a věří, že ministři svůj názor přehodnotí.

Ceny elektřiny vzrostly v červenci meziročně o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.