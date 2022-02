Svaz pojišťoven: Pokud se příští rok nezvýší platby státu, snížíme úhrady

Praha - Zmrazení plateb za státní pojištěnce na loňské úrovni navýší plánovaný deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Kdyby platby státu za děti, seniory či nezaměstnané nevzrostly ani příští rok, bylo by nezbytné snížit úhrady poskytovatelům zdravotní péče. V tiskové zprávě to uvedl Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který sdružuje šest menších pojišťoven. Ty poskytují služby pro 4,7 milionu pojištěnců. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v ČT řekl, že vláda se zvýšením plateb za státní pojištěnce pro příští rok počítá.

Letos by měl systém veřejného zdravotního pojištění podle schválených rozpočtů pojišťoven hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun. Očekávalo se, že příjmy vzrostou o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun. Rozpočty pojišťoven, takzvané zdravotně pojistné plány, počítaly s navýšením platby za státní pojištěnce od ledna o 200 korun na zhruba 1967 korun, jak to schválila minulá vláda. Současný kabinet při hledání úspor toto navýšení, které mělo do systému přinést asi 14 miliard korun, škrtl. Ministerstvo financí předpokládá, že deficit může částečně zmenšit lepší výběr pojistného.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich uvedl, že pojišťovny počítaly s deficitem 14 miliard korun, který by pokryly. Na konci roku by jim na účtech zůstalo devět miliard. "Dalších 14 miliard poklesu už ale zůstatky pokrýt nemohou a část nezaplacených nákladů se přesune do dalšího roku," uvedl Friedrich.

Svaz upozornil, že pojišťovny hospodaří schodkově už druhým rokem. Loni podle svazu schodek činil 16,2 miliardy korun a zůstatky základních fondů, z kterých pojišťovny hradí zdravotní péči, klesly z 39,7 na 23,5 miliardy korun.

Na začátku února bylo zahájeno dohodovací řízení o úhradách ze zdravotního pojištění pro rok 2023. Už při zahájení svaz upozorňoval, že úhrady pro příští rok nebude možné navyšovat. "U cen jsme pro rok 2023 předběžně předpokládali návrh na zachování těch letošních. Pokud se nám však nepodaří dosáhnout nárůstu plateb státu pro rok 2023, bylo by při současném vlivu změn na příjmové straně zjevně potřeba ceny naopak snížit," doplnil dnes Friedrich.

Část poskytovatelů zdravotní péče navíc žádá letos vydání kompenzační vyhlášky, která by jim pokryla inflaci, navýšení cen energií či zajistila odměny pro zdravotníky za nasazení během epidemie. S požadavkem na její vydání se už v prosinci obrátil dopisem na novou vládu například prezident České lékařské komory Milan Kubek. Minulý týden ji v otevřeném dopise premiérovi a ministrům financí a zdravotnictví žádalo také Sdružení ambulantních specialistů ČR.

"V současné době raketově rostou ceny našich režijních položek včetně nákladů na energie. Jde o cenovou změnu, s níž během dohodovacího řízení na letošní rok nikdo nepočítal, ale finanční stabilitu poskytovatelů a kvalitu a dostupnost péče začínají ohrožovat. Finance nastavené úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví pro rok 2022 tedy stačit nebudou," uvedli ambulantní specialisté.

Zdravotní pojišťovny si ale podle svazu další neplánované výdaje nemohou dovolit. Vydání kompenzační vyhlášky z důvodů úspor odmítl i premiér Petr Fiala (ODS). Uvedl to v dopise prezidentovi lékařské komory, který komora otiskla ve svém časopisu. "Další mimořádné odměny pro zdravotníky ve výši, jak byly vypláceny v předchozím období, si v současnosti systém veřejného zdravotního pojištění ani státní rozpočet bohužel nemohou dovolit. Pokud by z prostředků zdravotních pojišťoven byly nyní alokovány další odměny pro zdravotníky, o stejnou částku by se musely snížit nabídky úhrad poskytovatelům ze strany zdravotních pojišťoven v rámci dohodovacího řízení na rok 2023," napsal Fiala.