Svaz pekařů: Čtyřčlenná rodina utratí za pečivo o 400 Kč měsíčně víc než loni

Praha - Čtyřčlenná rodina v Česku nyní utratí 1600 Kč za pečivo měsíčně, což je o 400 Kč více než loni. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Spotřebu spočítali podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za zdražením je podle svazu zejména růst cen energií. Znovu upozornil na to, že růst cen pro spotřebitele nepokrývá růst nákladů. Největší problémy mají podle svazu malé pekárny, neuvedl ale, kolik podniků skončilo nebo plánuje ukončit činnost.

Fotogalerie

Letos v červenci svaz oznámil, že kvůli rostoucím nákladům skončily pekárny s objemem výroby zhruba za miliardu korun, což bylo asi pět procent kapacity celého odvětví. Předseda představenstva svazu Petr Křivka dnes řekl, že se pravidelně dozvídá o pekárnách, které ukončují činnost nebo to mají v plánu. Svaz ale nechce o počtech končících společností mluvit, protože to ohrožuje jejich obchodní aktivity nebo vyjednávání s bankami. Nehrozí podle něj rozhodně nedostatek pečiva. "Může se stát, že některé regiony budou mít menší výběr a že se tam bude muset dovážet," dodal.

Výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý uvedl, že podle ČSÚ velkoobchodní cena chleba v srpnu meziročně stoupla o 32 procent a spotřebitelské ceny v obchodech o 38 procent. Kilogram konzumního kmínového chleba stál na pultech v průměru 11,5 Kč. Velkoobchodní cena rohlíku stoupla v srpnu o 33,3 procenta, v obchodech o 30 procent.

Upozornil na to, že stále roste i velkoobchodní cena mouky. "Na světových burzách cena pšenice klesla, nicméně se to nijak nepromítlo do cen v Česku," doplnil. Svaz již dříve uvedl, že na růstu nákladů se nejvíce podílejí ceny plynu. Situace je podle svazu nejkritičtější pro menší, takzvané řemeslné pekárny, které vyrábějí pestřejší sortiment produktů než velké firmy.

Pekařům se podle svazu letos zvedly ceny plynu v průměru o 350 procent, objevily se i případy, kdy náklady stouply i více než desetinásobně. Podle Hlavatého také některé firmy již odebírají plyn za spotové ceny a mají i problém v případě ukončení smlouvy najít dodavatele energií, zájem o ně nemají velcí dodavatelé jako ČEZ. "Jsou střední i velké pekárny, které to řeší přechodem na lehké topné oleje, což jsou investice v řádech desítek milionů korun," řekl.

Pro malé a střední podniky je podle svazu problém dosáhnout na zastropované ceny energií, které přichystala vláda, protože mají příliš velkou spotřebu. Firmy, které přešly na alternativní zdroj energie, pak podle svazu žádnou podporu od státu nezískají, protože se jedná o fosilní palivo. Svaz i Potravinářská komora ČR přitom tvrdí, že pekárny se bez pomoci státu neobejdou. Prezidentka komory Dana Večeřová dnes řekla, že i velké firmy mají problémy kvůli cenám energií a nezvládají promítat růst nákladů do prodejních cen.