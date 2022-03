Svaz pekařů: ČR by měla omezit vývoz pšenice, jinak chléb může stát i 60 Kč

Praha - Česká republika by měla podle Svazu pekařů a cukrářů omezit vývoz pšenice, její cena je kvůli bojům na Ukrajině meziročně zhruba dvojnásobná. Běžný chléb by tak letos mohl stát i 60 korun. Prudké zdražení pšenice prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot. Mnozí kvůli tomu čelí existenčním problémům. Snížení dopadů by mohl stát dosáhnout i prostřednictvím dotací pro pekárny. Svaz pekařů a cukrářů to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Pšenice se v současné době podle Svazu pekařů a cukrářů prodává za rekordních 10.500 až 11.500 korun za tunu, loni v březnu jí tuna stála 5500 korun. Mnoho asijských a afrických států je závislých na dovozu obilovin z Ruska a Ukrajiny, kvůli zákazu vývozu z těchto zemí tak začaly skupovat obiloviny z jiných států, včetně ČR. Maďarsko už v minulých týdnech vývoz pšenice omezilo.

"Česká republika je konkrétně v pšenici, která je nezbytnou surovinou pro české pečivo, zcela soběstačná a značnou část produkce standardně vyváží. Bohužel aktuální situace ovlivněná válkou na Ukrajině způsobila, že meziročně došlo ke zdražení pšenice o 100 procent," řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. Doplnil, že situace v oboru je neúnosná a stát musí zasáhnout. Reakci ministerstva zemědělství ČTK shání.

V důsledku zvýšení cen vstupních surovin, pohonných hmot či energií vzrostly pekárnám podle Hlavatého v lednu náklady o více než 30 procent v porovnání s prvním měsícem loňského roku. Zvýšené náklady se ale nepromítly v plné výši do dodavatelských cen pekáren. Rohlík a chleba zdražily o deset až 15 procent, ceny jemného nebo sladkého pečiva stouply o deset až 20 procent, uvedl dříve Hlavatý. Svaz pekařů dlouhodobě upozorňuje na to, že ceny pečiva jsou v ČR stále jedny z nejnižších v Evropské unii.

Kilogram konzumního kmínového chleba stál minulý týden v průměru podle dat spotřebitelských cen Českého statistického úřadu 56,40 koruny. Od ledna zdražil zhruba o 1,50 koruny. Cena kilogramu pšeničného bílého pečiva v uplynulém týdnu činila v průměru 19,70 koruny, proti lednu zhruba o korunu více.