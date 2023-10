Svaz: Pekárnám chybí absolventi, budoucnost je v modernizaci a automatizaci

Praha - Počet absolventů učebních oborů nedokáže pokrýt potřeby českých pekáren. Ročně ze škol vyjde pouze zhruba 100 lidí, v oboru ale zůstane jen kolem 30 procent. Podniky by přitom potřebovaly 600 až 800 nových zaměstnanců. Budoucnost oboru je v inovacích, které přinesou úspory energií a sníží množství zaměstnanců. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý.

Podle Hlavatého do pekařského oboru z absolventů škol míří hlavně lidé, kteří mají obor v rodině a jdou například do rodinných podniků. Uvedl, že na tříletém oboru pekař je v průměru 600 až 700 učňů ročně, ale ne všichni studium dokončí.

Pekárny jsou také stále závislé na velkém podílu lidské práce. Hlavatý poznamenal, že v oboru je mezi 20.000 až 25.000 lidmi a zároveň byl v minulosti obrat pekáren v ČR 25 miliard korun ročně, po zdražení může jít o částku přes 30 miliard korun. Upozornil na to, že velké množství pekáren je technologicky zastaralých. Podle Hlavatého je jeden z důvodů to, že dlouhou dobu byly ceny pečiva v Česku velmi nízké a podniky neměly prostor k tomu dosáhnout takové ziskovosti, aby mohly investovat. Nyní se ukazuje, že právě investice jsou klíčovým problémem. "Budoucnost malých i velkých pekáren je v investicích do technologií, které sníží spotřebu energií a sníží počet zaměstnanců," doplnil.

Podotkl, že i právě ekonomická situace, která přišla s růstem cen energií, a následná inflace způsobily to, že se pečivo dostalo na cenovou úroveň, kterou by mělo mít. V ČR podle Hlavatého už existují technologicky velmi pokročilé pekárny, které jsou téměř plně robotizované a produkci prakticky ovládají pouze operátoři automatických systémů. Výrobky z těchto podniků jsou na velmi vysoké úrovni a vyhrávají i v soutěžích, doplnil.

Spotřeba pečiva se podle Hlavatého i v době vysoké inflace výrazně nezměnila, i když se to v loňském roce očekávalo. Lidé také méně plýtvají, což lze sledovat na tom, že kupují například menší balení. Dříve lidé vyhodili 30 až 50 procent pečiva, uvedl.

Svaz chce obor více propagovat mezi veřejností. Vznikl k tomu projekt Chlebový sommeliér. "Chceme pekařské řemeslo popularizovat. Máme pocit, že jsou pekaři v dnešní době nedocenění za to, co dělají a za jakých podmínek to dělají," řekl Hlavatý. Vznikla série vzdělávacích videí, která bude svaz uveřejňovat na webových stránkách nebo sociálních sítích.