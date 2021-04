Svaz: Obchody jsou nevinnými oběťmi krize, vláda na ně neustále zapomíná

Praha - Obchody se podle jejich svazu staly nevinnými oběťmi krize, na které vláda neustále zapomíná. Přitom nikdy nebyly ohniskem nákazy koronaviru. Ankety na facebooku jsou pro rozhodování vlády zřetelně důležitější než doporučení odborníků, uvedl dnes Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) v tiskové zprávě.

Všechny obchody se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou smět otevřít od 10. května. Vládní představitelé přitom v poslední době mluvili o tom, že by provoz mohly obnovit k 3. květnu. Podmínkou ovšem byl pokles počtu nakažených koronavirem za posledních sedm dní pod 100 na 100.000 obyvatel. Počet pozitivních případů covid-19 v ČR nyní je 146 na 100.000 lidí. Podle Havlíčka by se na požadovanou hranici do pondělí nedostal. Navíc expertní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) podle něj radila jejich otevření o týden posunout, řekl dnes.

"Prapodivná rozhodnutí vlády v rozporu s doporučeními odborníků neberou konce. Vláda původně slibovala obchody jako nejméně rizikovou oblast otevřít již k 26. dubnu a následně slib posunula na 3. května. Je zarážející, že se ochozy fotbalových stadionů začínají plnit, ale obchody, které zajišťují zásobování obyvatel, podporují zaměstnanost a odvádějí daně, zůstávají zavřené," uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Obchodníci podle SOCR investovali miliardy korun do hygienických a bezpečnostních opatření, která mají chránit zákazníky i zaměstnance. Podle Prouzy si vláda zahrává s velmi křehkým zlepšováním situace. Tento týden už kritizoval její postup, kdy služby péče o tělo uvolní od pondělí bez podmínky určité hranice počtu nakažených, zatímco u prodejen na limitu trvá.

I podle Asociace nákupních center ČR jsou kadeřnictví či masážní služby rizikovější než obchod. Rozhodnutí vlády podle ní nedává smysl ani z pohledu proporcionality ekonomického přínosu drobných služeb a maloobchodu. "Každý další den zbytečného čekání maloobchodu na plné znovuotevření prohlubuje dramatickou ztrátu a tvrdý dopad na celou ekonomiku. Naprostá většina obchodníků přešlapuje už několik týdnů na značkách a čeká na pomyslné mávnutí zeleným praporkem, které bylo opakovaně přislíbeno. To ale nepřichází a jim dochází poslední síly a finanční rezervy," uvedl předseda výkonného výboru asociace Jan Kubíček. Doplnil, že dopad restrikcí na prodejce je kritický a vláda ignoruje fakta, že obchodní centra jsou bezpečná i to, že otevření obchodů podle kvalifikovaných výpočtů a zkušeností zvýší mobilitu jen minimálně.

Vláda by podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavla Březiny měla najít odvahu začít říkat, kde se nákaza šíří, aby nemusela být uzavřená část ekonomiky zbytečně. "Lidem mělo být jasně komunikováno, že pokud budou poctivě dodržovat pravidla, může být větší část služeb pro ně otevřená. Nemuselo tak dojít k tomu, že poběží část ekonomiky paralelně načerno a bez kontroly státu. A stát se nemusel tvářit, že se tak neděje. Vláda toto absolutně nezvládla," řekl.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Podle Havlíčka zůstává uzavřena čtvrtina prodejen.

Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.