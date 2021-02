Svaz: Obchody budou i bez stavu nouze dbát na bezpečný provoz

Praha - Obchody budou, i pokud nouzový stav skončí a vláda nepřijme žádná jiná opatření, dobrovolně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Uvedl to dnes Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Počítá ale s tím, že přestanou dodržovat některé podle něj nesmyslné zákazy, kdy je například povoleno prodávat jen některý sortiment. ČTK to dnes řekl prezident svazu Tomáš Prouza.

Sněmovna ve čtvrtek neschválila žádost vlády o další prodloužení nouzového stavu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se tak budou moci otevřít právě obchody nebo služby. Nouzový stav platí od 5. října, skončit by měl s nedělí.

Prodejny byly podle Prouzy vždy bezpečným místem pro zákazníky i zaměstnance a nikdy nebyly zdrojem nákazy. "Budeme dělat všechno pro to, aby to platilo i nadále," uvedl. "Zároveň ale skončí nesmyslné zákazy, kdy obchodníci nesmějí prodávat hračky pro děti, ale mohou nabízet hračky pro psy, či podle kterých mají mít zavřeno obchody se zimním oblečením, ale mohou mít otevřeno obchody se zbraněmi," dodal Prouza.

Vláda v boji proti pandemii koronaviru zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogérie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. V prodejnách je povoleno nabízet jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

V obchodech platí limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, u pokladen či pultů jsou značky k dodržování dvoumetrových odstupů. Zákazníci by si při vstupu do prodejny měli dezinfikovat ruce, na nákupy by měl chodit ideálně jen jeden člen domácnosti.