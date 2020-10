Svaz obchodu volá po pomoci dodavatelům a zavedení moratoria

Praha - Pomoc státu musí směřovat nejen k zasaženým odvětvím, ale i k dodavatelům. Okamžitě by se mělo zavést úvěrové a insolvenční moratorium. Zpřísňování opatření je pochopitelné, ale pokud by vláda v srpnu neodmítla zavedení roušek, situace nemusela být tak kritická. ČTK to sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Vláda na dnešním mimořádném jednání rozhodla o dalších restrikcích, které mají zamezit šíření koronaviru. Zavřená bude muset od čtvrtka zůstat zhruba polovina maloobchodních prodejen. Výjimku budou mít potraviny, drogerie, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nebudou smět ani služby, avšak opět s výjimkami jakými jsou servisy, myčky nebo odtahy aut. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

"Jsem rád, že vláda většinu opatření v podstatě zkopírovala z jara, protože firmy mají tyto postupy nacvičené a budou je moci rychle zavést," řekl Prouza.

Důležité podle něj ale bude, aby kompenzace získali nejen podnikatelé z přímo zasažených sektorů, ale i jejich dodavatelé. "Pomoc musí jít celému dodavatelskému řetězci, tedy například nejen uzavřené restauraci, ale i dodavateli potravin a prádelně," popsal Prouza.

Okamžitě by mělo být zavedeno také úvěrové a insolvenční moratorium, tedy odklad splátek. Banky samy podle Prouzy nebudou chtít problémy zasažených oborů řešit.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dnes řekl, že všechny zasažené sektory budou moci využít program COVID nájemné a příspěvek z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Živnostníci budou moci žádat o kompenzační bonus 500 korun za den. Tato pomoc se bude týkat právě i nepřímo zasažených odvětví. Na těch uzavřených musejí být ale podle Havlíčka závislé z 50 procent.

Vláda už v pondělí schválila také tzv. lex covid justice II. Například podnikatelům, kteří se kvůli vládním omezením dostanou do přechodných hospodářských obtíží, chce novela odložit povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Ministerstvo financí pokračování odkladu splátek nepřipravuje. Banky jsou podle České bankovní asociace připraveny problémy s klienty řešit individuálně.