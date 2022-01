Svaz obchodu: Programy náhrad zachránily desítky tisíc malých a středních firem

Praha - Kompenzační programy podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) v uplynulých dvou letech zachránily před krachem desítky tisíc malých a středních firem a stovkám tisíc lidí pomohly udržet si zaměstnání. Svaz rozumí snaze nové vlády ověřit si, že peníze stát vydal účelně. Ministři ale musejí brát ohled na to, že podnikatelé od listopadu čelí omezením, která je třeba kompenzovat. ČTK to dnes sdělil prezident SOCR Tomáš Prouza. Doplnil, že prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý minulý týden požádal ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN) o jednání o podpoře. Prouza doufá, že se uskuteční co nejdříve.

Podnikatelé zasaženi v souvislosti s pandemií koronaviru měli v minulosti možnost žádat o pomoc z několika programů podpory. Stát přispíval na nájem, zaměstnance nebo nepokryté náklady. "Drobné živnostníky udrželo nad vodou vyřízených 2,7 milionu žádostí o kompenzační bonus," uvedl Prouza. Ten podnikatelé mohou čerpat i nyní. Finanční správa začala v úterý příspěvky vyplácet. Podnikatelé mohou zatím žádat až o 40.000 korun v rámci prvního období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince loňského roku.

Nová vláda ale zatím nespustila dříve připravené programy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady, které spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Od ledna pak zastavila vyplácení příspěvku B z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus.

"V současné napjaté rozpočtové situaci rozumím snaze vlády ověřit si, že se peníze nevyhazovaly oknem, ale vláda musí brát ohled na to, že zde v listopadu a prosinci platila vládní omezení podnikání, které je potřeba co nejefektivněji kompenzovat," řekl Prouza.

Minulá vláda na počátku pandemie podle Hospodářské komory ČR (HK) deklarovala, že stát na pomoc podnikatelům v souvislosti s omezeními vydá zhruba 1,2 bilionu korun. "Reálné peníze, které k podnikatelům ale dorazily, jsou výrazně menší," uvedl dříve mluvčí HK Miroslav Diro. V přímé podpoře stát podle současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vyplatil kolem 300 miliard korun. Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) z pomoci nelze vyjímat například daňové úlevy, podpora tak podle ní činila 660 miliard korun, dalších zhruba 400 miliard bylo v záručních programech. Odhad předchozí vlády o poskytnuté pomoci byl podle ní tak poměrně přesný. Uvedla to dnes v noci na schůzi Sněmovny k vyslovení důvěry novému kabinetu.