Svaz obchodu: Prodeje byly přes novou směrnici bez potíží

Praha - Prodeje v obchodních řetězcích se dnes přes nová pravidla zvyšující bezpečnost plateb kartou obešly bez větších problémů, řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle mluvčí Raiffeisenbank Petry Kopecké se klienti na novinky ptali, ale platby byly bez problémů. Ode dneška vstoupila v platnost nová evropská směrnice, která zvyšuje bezpečnost bezkontaktních a internetových plateb. Česká národní banka (ČNB) varovala, že problémy mohou mít lidé při platbě kartou do 500 Kč v kamenných obchodech, kterým platební terminály můžou některé bezkontaktní platby zamítnout bez informace o důvodu zamítnutí. Zákazníci by tak měli místo bezkontaktní platby zadat PIN.

V posledních dnech obchodníci proškolili pokladní, aby byli na změnu připravení. "Vše zatím běží bez větších problémů a zákazníci jsou obsluhováni bez zdržení," uvedl Prouza. "Pevně doufám, že na příští podobnou změnu už budou banky připraveny v dostatečném předstihu. Dvojnásobný dík patří těm, které své terminály dokázaly aktualizovat včas, a ČNB, že pomohla všechny obchodníky na dnešní změny připravit," uzavřel.

Větší problémy neevidovala ani Raiffeisenbank. "Na zákaznickém centru jsme během dopoledne zaznamenali několik desítek dotazů na bezkontaktní platby kartou, kdy jsme klientům vysvětlili, že je s ohledem na změnu parametru plateb potřeba zadat PIN. Žádné potíže s realizací plateb klienti nehlásí," řekla ČTK Kopecká.

Některé obchody dnes podle zjištění ČTK informovaly zákazníky, že mohou vznikat problémy s bezkontaktními platbami do 500 korun. Zákazníci tak měli vložit kartu do terminálu a zadat PIN. Například v prodejně Billa na pražských Petřinách šlo ale ráno platit bezkontaktně bez problémů, podobně tomu bylo také například v jihlavsko prodejně módy Takko.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. Mělo by být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití. Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.

U plateb v kamenných obchodech se zavádí počítadla na sčítání po sobě jdoucích transakcí bez ověření, kterých může být maximálně pět. Poté se musí uživatel ověřit. Na počátku se může stát, že zákazník může narazit na terminál, který jeho platbu bez PIN zamítne.

Služba Co stačilo do 13. 9. 2019 Co má být od 14. 9. 2019 Internetové bankovnictví login + heslo login + heslo + něco dalšího (SMS, mobilní klíč v aplikaci, čipová karta, důvěryhodné zařízení apod.) Mobilní bankovnictví login + heslo login + heslo + něco dalšího (PIN, biometrická data apod.) Bezkontaktní platba kartou do 500 Kč nic, při platbě mobilem ověření přes PIN zařízení (poté bez omezení výše) do 30 € nic (cca 780 Kč), pokud však kumulativně od posledního ověření přesáhne 100 € (cca 2600 Kč), poté musí ověřit přes PIN, SMS, mobilní aplikaci apod. Platba kartou fyzicky PIN PIN (beze změny) Platba mobilem fyzicky PIN/biometrie zařízení nebo karty PIN/biometrie zařízení nebo karty (beze změny) Platba kartou na internetu CVC nebo CVV kód, u 3D Secure transakcí přepsat kód z SMS první transakce se musí ověřit přes 2FA (SMS, mobilní klíč v aplikaci, čipová karta, speciální heslo apod.), poté lze provést 5 transakcí bez silného ověření (např. jen SMS), poté opět 2FA ověření Důvěryhodní příjemci platby (např. uložená karta v e-shopu) ověření první platby ověření první platby (beze změny) Opakované transakce, předplatné apod. se stejným příjemcem ověření první platby ověření první platby (beze změny) Platební služby (PayPal apod.) ověření první platby ověření první platby (beze změny) Bezkontaktní platby v MHD vždy bez PINu a bez ověření vždy bez PINu a bez ověření (beze změny) Platby mýta na dálnicích a mostech vždy bez PINu a bez ověření vždy bez PINu a bez ověření (beze změny)

zdroj: Měšec.cz