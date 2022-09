Svaz: Obce kvůli cenám energií budou muset omezovat investice i běžný provoz

Praha - Města a obce v České republice budou muset kvůli cenám energií omezovat investice i běžný provoz, pokud vláda nepřijde s krizovým scénářem. Drtivé většině obcí končí se závěrem letošního roku smlouvy s fixovanými cenami energií, na příští rok tak nemají energie zajištěné. Novinářům to dnes řekli zástupci Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Podle nich hrozí v nejhorším případě uzavírání mateřských nebo základních škol, omezování veřejných služeb a dopravní obslužnosti. Svaz vyzývá vládu k jednání, žádá stanovení krizového scénáře. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl novinářům, že vláda připravuje řešení, které zajistí veřejným institucím a samosprávám energie za přijatelné ceny. Zmínil státního obchodníka s energiemi.

Fotogalerie

Svaz měst a obcí provedl šetření mezi obcemi, dostalo se mu stovek odpovědí. Zhruba v 90 procentech obcí, které svazu odpověděly, je situace velmi složitá. "Zaslali jsme našim členům e-mail s prosbou o jejich zkušenosti se současnou situací na energetickém trhu. Přišla smršť odpovědí, kde starostové popisují raketové zdražení, které nejsou schopni akceptovat bez radikálních úsporných škrtů na straně nejen investic, ale i běžného provozu města či obce," řekl předseda Svazu měst a obcí a starosta města Kyjov František Lukl.

Svaz chce, aby vláda přikládala obcím stejný význam jako například domácnostem, průmyslu nebo krajům. Kvůli hrozící nedostupnosti energií může podle Lukla narůstat sociální napětí i kriminalita. V prvním kroku sáhnou obce k úsporám v investicích, ohroženo tak může být čerpání evropských dotací, protože by se schválené projekty nemusely kvůli úsporám realizovat. V dalším kroku mohou obce šetřit na veřejných službách, například na provozu sportovišť. V nejkrizovější situaci budou muset samosprávy sáhnout do rozpočtů veřejných služeb, což může být například svoz odpadu nebo údržba veřejných prostranství. Omezení provozu škol by mělo být podle svazu až posledním krajním řešením.

Svaz měst a obcí po vládě požaduje, aby samosprávy měly garantované dodávky energií prostřednictvím státního obchodníka nebo jinou formou. Svaz chce, aby měl k dispozici energie za přiměřené ceny. Pokud si vláda neuvědomí, že jsou obce její partneři, je podle Lukla odsouzená k neúspěchu. Vláda za posledního půl roku podle SMO komunikuje nedostatečně, svaz vládní představitele vyzval k pomoci městům a obcím několikrát.

Právě zřízení státního obchodníka s energiemi dnes zmínil jako možné řešení premiér Fiala. "Pokud se nepodaří rychlým způsobem ceny energií zkrotit, zastropovat nebo najít nějaké podobné řešení, tak přijdeme s nástrojem, který zajistí veřejným institucím a samosprávám dostatek energie za přijatelné ceny," uvedl. "Řešení jde směrem k vytvoření státního obchodníka s energiemi, který by mohl dodávat energii za přijatelné ceny všem těmto institucím," dodal předseda vlády.

Místopředseda SMO a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal upozornil, že dotazníkové šetření se týkalo obcí všech velikostí. Svaz uvedl, že vláda musí brát v úvahu, že tuzemská města a obce patří mezi významné veřejné zadavatele a tahouny regionálního rozvoje. V roce 2020 tvořily obecní zakázky podle svazu bezmála 20 procent všech veřejných zakázek v ČR.

"Dojde-li k radikálnímu omezení městských a obecních investic, nebudou negativní projevy omezeny pouze na zpomalení či přímo zastavení běhu obecních investičních plánů, ale budou mít dopady i na příjmy lokálních živnostníků a tím i rodinné rozpočty," dodal Drahovzal.