Svaz německého průmyslu varoval před klesající konkurenceschopností Německa

Hannover (Německo) - Svaz německého průmyslu (BDI) v dnešní zprávě varoval před klesající konkurenceschopností Německa, poukázal mimo jiné na negativní důsledky vysokých cen energií. Export německého průmyslu podle svazu v letošním roce poroste pomaleji než světový obchod.

"Opět ztrácíme podíly na světovém trhu, protože světový obchod roste rychleji než náš export," uvedl předseda svazu Siegfried Russwurm. "Konkurenceschopnost Německa klesá," dodal. BDI předpokládá, že světový obchod se v letošním roce zvýší o 2,5 procenta. Export německého průmyslu letos podle svazu stoupne o dvě procenta po loňském nárůstu skoro o tři procenta.

Russwurm vyzval politiky k větší snaze o to, aby se hospodářská pozice Německa nezhoršovala. Uvedl, že ochrana klimatu a digitalizace vyžadují lepší rámcové podmínky pro technické inovace. Německý průmysl podle něj potřebuje omezení byrokracie, výrazné snížení daní a zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek energie.

Předseda BDI poukázal především na negativní dopad vysokých cen elektřiny, které se podle něj musejí co nejrychleji vrátit na konkurenceschopné úrovně. Německo o víkendu odpojilo od sítě svoji poslední jadernou elektrárnu, a přestalo tak po více než 60 letech vyrábět energii z jádra. Bavorský premiér Markus Söder listu Bild am Sonntag řekl, že jeho spolková země by v provozu jaderných elektráren ráda pokračovala na vlastní zodpovědnost. BDI se nicméně k Söderově prohlášení staví skepticky.

"Domnívám se, že to je už z právního hlediska neprůchodné," uvedla výkonná ředitelka svazu Tanja Gönnerová.

Svaz podle agentury DPA předpokládá, že německá ekonomika jako celek vykáže v letošním roce pouze minimální růst. V loňském roce se hrubý domácí produkt (HDP) Německa zvýšil o 1,8 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.