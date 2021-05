Svaz: Návštěvnost prodejen byla asi o 25 pct nad průměrem běžného pondělí

Praha - Návštěvnost znovuotevřených prodejen toto pondělí byla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zhruba o 25 procent nad průměrem běžného pondělí. Reálným testem návratu zákazníků do kamenných obchodů bude víkend, na který prodejci směřují slevové a marketingové akce. Na dotaz ČTK to dnes uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Všechny obchody mohly v pondělí otevřít po více než čtyřměsíčním nuceném přerušení provozu kvůli pandemii koronaviru. Podle Prouzy se fronty tvořily jen nárazově u největších prodejen, jinak bylo fungování bez komplikací.

Vysokou návštěvnost od rána sledovalo například pražské centrum Fashion Arena Prague Outlet. Lidé také vyrazili ve velkém počtu do obchodů diskontního řetězce KiK, který nabízí zimní a podzimní oblečení kus za 25 korun. Kvůli velkému zájmu některé své prodejny otevřel o půl až tři čtvrtě hodiny dříve, uvedl jednatel společnosti Martin Šatný.

"Zhruba do měsíce bude jasné, jestli si lidé teď vyřídí jen odložené nákupy, nebo jestli se skutečně do obchodů vrátí napořád," řekl dále Prouza. Zájem se podle něj rozdělí. U zboží jako jsou hračky, elektronika nebo kosmetika už zůstane vyšší podíl on-line nákupů. U oblečení, obuvi, ale třeba i nábytku a doplňků do domácnosti si budou lidé výrobky chtít vyzkoušet a prohlédnout. "Do těchto typů obchodů se lidé vrátí trvale," odhadl.

Vláda od 3. května umožnila otevření služeb spojených s péčí o tělo jako jsou kadeřnictví či kosmetické salony, od tohoto pondělí dovolila provoz zbývajícím službám. Podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého se odložená spotřeba rychle projevila. "Například poptávka po rezervacích ke kadeřníkovi, na kosmetické služby nebo na masáže je obrovská. Za poslední týden vzrostla téměř o 200 procent. Nepřekvapivě prodeje táhnou hlavně ženy," řekl dnes ČTK.