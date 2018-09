Praha - Výkonný výbor Svazu lyžařů ČR na dnešním mimořádném zasedání rozhodl, že garantovanou částku na přípravu dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké navýší o 800.000 korun. Celkem by tak měla podle návrhu reprezentační smlouvy v nadcházející sezoně od svazu dostat 3,773 milionu korun. V případných startech v závodech na soustředění v Chile svaz Ledecké bránit nehodlá a jeho funkcionáři odmítli pondělní vyjádření agentury Sport Invest, že Ledeckou vydírají.

"Ohrazujme se proti bezprecedentnímu nařčení, že vydíráme Ester Ledeckou a nejednáme o podmínkách reprezentační smlouvy. To jsme se shodli, že to tak není. Není to úplně obvyklé, že v průběhu jednání zveřejňujeme podmínky. Je to nestandardní postup, ke kterému jsme byli vyzváni," řekl dnes novinářům předseda svazu Lukáš Sobotka.

Osmisettisícová částka, o které dnes výkonný výbor jednal, figurovala v návrhu smlouvy už dříve, ale její vyplacení bylo navázáno na určité podmínky. Nyní je tam uvedena napevno. Z marketingových ploch na svém oblečení může Ledecká prostřednictvím agentury Sport Invest podle návrhu smlouvy využít 300 centimetrů čtverečních na lyžařském oblečení a 400 cm čtverečních na snowboardovém oblečení. "Tento prostor v rámci marketingové hodnoty Ester Ledecké představuje jen na lyžařském oblečení dalších zhruba 20 milionů korun," uvedl předseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

Svaz tvrdí, že nabízené podmínky pro Ledeckou jsou velmi nadstandardní. "Nikdy v historii Svazu lyžařů neměl žádný závodník takovou finanční podporu," prohlásil Sobotka. Předpokládá, že bude se zástupci Ledecké o podmínkách smlouvy jednat dál.

V současné době není ohrožena příprava Ledecké ani její závodění během soustředění v Chile. "Včera jsme dostali od jejího trenéra přihlášku, že by tam chtěla závodit. Přihlásíme ji," řekl Forejtek.

Problém by mohl nastat při závodech Světového poháru, protože v nich mohou v českých barvách startovat jen závodníci se statutem reprezentanta, pro který je uzavřená reprezentační smlouva podmínkou. První rychlostní disciplíny mají ženy na programu na konci listopadu.

Dohadování o podobě reprezentační smlouvy po úspěšné sezoně je prakticky běžná věc. Velké spory se svazem v minulosti měli například vítěz Světového poháru ve skoku na lyžích Jakub Janda i olympijská vítězka běžkyně Kateřina Neumannová.

Ledecká vedle peněz od svazu dostává na přípravu také podporu od Dukly a Českého olympijského výboru. Ty by měly dohromady v nadcházející sezoně přidat dalších 1,85 milionu korun.