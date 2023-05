Svaz měst a obcí nesouhlasí s některými úpravami daní v balíčku

Praha - Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí se změnami rozdělení daně z příjmu právnických osob mezi rozpočet, obce a kraje, které přináší vládní konsolidační balíček. Kritizuje i přesun výnosu části daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu, stoprocentním příjmem obcí by podle svazu měla zůstat daň z nemovitosti. SMO také varuje před omezením možností čerpat evropské dotace, pokud vláda sníží jejich spolufinancování z rozpočtu. Vyplývá to z připomínek, které svaz k návrhu zákona podal.

Termín k podání připomínek končí dnes, připomínková místa na jejich podání měla pět dní. Předseda SMO František Lukl ČTK sdělil, že s takovou lhůtou nesouhlasí. "Lhůta byla nepřiměřeně krátká," uvedl. Vláda hodlá zásadní připomínky k balíčku vypořádat do 8. června.

Svaz měst a obcí nesouhlasí s tím, že samosprávy podle vládního návrhu nemají mít podíl na dodatečném výnosu ze zvýšení korporátní daně z 19 na 21 procent. "Vzhledem k tomu, že obce a města nesou stejně zvýšené náklady jako stát, je legitimní, aby zůstal zachován jejich stávající podíl na sdílených daních, aby i nadále mohly vykonávat veřejné služby," uvádí SMO v podaných připomínkách.

Svaz také požaduje, aby obce i nadále měly 30procentní podíl na celostátním hrubém výnosu daně z hazardních her, zatímco vládní balíček počítá s přenesením výnosu v plné výši na stát. "Pakliže by municipality přišly o podíl na dani z hazardních her, tato skutečnost by ohrozila jednak financování adiktologických služeb a za druhé řešení negativních jevů spojených s hazardní hrou na území obce," upozornil svaz. Podle navrhované úpravy by pro obce zůstal zachován příjem 65 procent z daně takzvaných technických her, které nejsou provozované prostřednictvím internetu.

Zásadní připomínku vznesl SMO také k plánovaném zavedení státního koeficientu k dani z nemovitosti. "Odčerpání části výnosu daně z nemovitých věcí by zcela zásadním způsobem narušilo základní principy, na kterých je od devadesátých let minulého století založeno rozpočtové určení daní," uvedl svaz. Zdůraznil, že obce nesou náklady se zajišťováním základních služeb, které souvisejí s užíváním nemovitostí.

Svaz rovněž varoval před možnými dopady omezení státního spolufinancování projektů z evropských fondů, které vláda v rámci konsolidace veřejných financí navrhuje. Podle SMO hrozí, že by města a obce neměly dost vlastních prostředků pro uskutečnění těchto projektů, takže by nebylo možné evropské peníze využít.

Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard korun, ke konci dubna schodek činil 200 miliard korun.